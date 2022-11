Henry Cavill: l’attore lascia la produzione de L’Uomo d’Acciaio?

Si discute sul futuro de L’Uomo d’Acciaio. Il sequel potrebbe essere a rischio, a causa di un possibile mancato rinnovo di Henry Cavill

Un futuro incerto è quello che si prospetta per i vertici della DC. La riorganizzazione che ha investito la direzione degli Studios, con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran ha fatto scaturire molti interrogativi; uno fra tutti la presenza di Henry Cavill nel sequel de L’uomo d’Acciaio. Nonostante la presenza dell’attore sul finale di Black Adam, in molti hanno ipotizzato una sua non partecipazione alle prossime pellicole che coinvolgono Superman.

Purtroppo le voci che circolano non sono affatto incoraggianti. Molti rumor, fortunatamente non ancora confermati, ma provenienti da più fonti, tra cui The Wrap, non solo stanno mettendo in dubbio la presenza dell’attore britannico, ma anche la possibile realizzazione di un nuove pellicole su Superman.

Le indiscrezioni sul futuro di Superman

The Wrap, celebre magazine cinematografico statunitense, si è lasciata sfuggire alcune informazioni in merito al futuro del film, lasciando però intendere che, nel caso in cui questo sia davvero in cantiere, ancora non possiede né un regista, né uno sceneggiatore, né tantomeno un accordo firmato, che garantisca la partecipazione di Cavill. Appare chiaro che nulla è ancora certo e sarà necessario attendere ancora molto tempo per avere nuovi e più chiari aggiornamenti. I fan del supereroe e dell’attore però, per ora non potranno stare tranquilli.

La mancanza di informazioni certe, potrebbe essere dovuta ad altro. Con ogni probabilità infatti, i nuovi vertici della DC sono ora impegnati a riorganizzarne il marchio, motivo per cui ogni pianificazione di nuove pellicole sembra subire un rallentamento.

Il futuro di Henry Cavill

Questo è un periodo di enorme confusione per i fan di Cavill che, solo recentemente, ha confessato l’ abbandono di The Witcher. Sono in molti a sostenere che l’attore abbia abbandonato la serie Netflix per dedicarsi al personaggio di Clark Kent. Chissà se queste voci si riveleranno vere, oppure, come altri sostengono, l’abbia fatto a causa dell’incompatibilità della direzione presa dalla trama di The Witcher. L’attore infatti si è sempre detto amante degli adattamenti fedeli, da libro a messa in scena. Adattamento che, come ha confessato, stava venendo meno con il progredire delle stagioni della serie.

