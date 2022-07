Recensione Plustek MobileOffice S410 Plus: lo scanner che non ti aspetti

In questa recensione parlaremo del Plustek MobileOffice S410 Plus, uno scanner davvero compatto ma dalla sorprendente qualità

Occorre sempre avere uno scanner a portata di mano, tuttavia spesso si ha a che fare con fotocopiatrici multifunzione dalle dimensioni davvero esagerate. Quest’oggi invece parliamo di uno scanner dalle dimensioni veramente ridotte. Plustek ci ha infatti permesso di provare il suo MobileOffice S410 Plus, scanner veramente piccolo che può tranquillamente dire la sua. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamolo nel dettaglio.

Confezione e unboxing | Recensione Plustek MobileOffice S410 Plus

La confezione è davvero ben fatta, molto colorata e con tutte le informazioni necessarie. All’interno troviamo lo scanner, un cavo USB-A per collegarlo al PC, un CD-ROM per l’installazione del software dedicato (se non si dispone di un lettore CD, è possibile comunque scaricare l’applicativo tramite questo link). A corredo ovviamente tutta la manualistica, che però non è disponibile in lingua inglese.

Caratteristiche tecniche

Partiamo dalle dimensioni fisiche, veramente piccolissime. Parliamo infatti di uno scanner 295 x 50 x 40 mm che pesa meno di mezzo kilogrammo. Si interfaccia tramite una USB 2.0 ed è in grado di scannerizzare fogli di dimensione massima A4 (216 x 356 mm). Il formato più piccolo riconosciuto è invece 12,7 x 12,7 mm.

Design ed esperienza d’uso | Recensione Plustek MobileOffice S410 Plus

Il design di questo Plustek MobileOffice S410 Plus è davvero semplice e minimale. Il peso veramente ridotto lo rende veramente portatile. Adatto ad ogni contesto, domestico o di lavoro, si fa fatica a trovare un difetto dal punto di vista estetico.

La prima configurazione è stata veramente veloce. All’interno della confezione, infatti, viene fornito un foglio per la calibrazione dello scanner. Una volta collegato alla porta USB si potrà mandare in esecuzione l’installazione del programma dedicato che durerà pochi secondi. Una volta finita l’installazione verrà creata sul Desktop una cartella dentro la quale troverete le scannerizzazioni effettuate. Da quel momento in poi lo scanner è a vostra disposizione. Basterà infatti appoggiare (ed esercitare una minima pressione) un foglio in corrispondenza dell’ingresso che, in maniera automatica, inizierà la fase di scanning. Alla fine della quale potrete trovare il file all’interno della directory da voi scelta.

Per quanto concerne le impostazioni, c’è molta varietà di scelta. Il parametro sicuramente principale è la risoluzione. Di default è impostata 200 ma risulta parecchio scadente, infatti ho provveduto immediatamente ad alzarla a 400 (già la differenza è veramente abissale). Ho poi voluto esagerare con 600, in cui la scannerizzazione ovviamente risulta estremamente lenta (la lentezza è data dalla complessità dell’operazione di scannerizzazione in corso, maggiore è la qualità richiesta, maggiore sarà il tempo necessario in fase di scanning).

Tra le altre impostazioni modificabili c’è il profilo colore (che ho preferito impostare su TIFF non compresso) e, ovviamente, l’estensione che vogliamo utilizzare per il salvataggio della scannerizzazione. Tra le possibili scelte troviamo ovviamente JPEG, TIFF, PDF, PNG ed altre. Inoltre una serie di funzione utili per la rimozione degli sfondi, la riduzione dei disturbi e altri.

Qualità di scannerizzazione e qualche criticità | Recensione Plustek MobileOffice S410 Plus

Ho testato anzitutto lo scanner con qualche foglio A4 di appunti universitari che avevo la necessità di digitalizzare. Plustek MobileOffice S410 Plus si comporta egregiamente e permette un’ampia personalizzazione del file finale tramite l’app dedicata. La variazione della grandezza del file è anch’essa significativa. Infatti dalle poche centinaia di kilobyte, al megabyte con risoluzione 400 fino a toccare i 3/4 megabyte con risoluzione 600.

Dopo aver testato lo scanner con fogli A4 universitari mi sono spinto a vecchie fotografie di varie dimensioni e devo dire che il risultato è stato sorprendente. La qualità è davvero buona e anche l’intelligenza con la quale lo scanner adatti il file alle dimensioni effettive del foglio è veramente ben fatta. Prestate solo attenzione che la superficie su cui poggia lo scanner sia liscia e che non ci siano ostacoli né da una parte né dall’altra in quanto la fase di scanning potrebbe bloccarsi.

Le uniche criticità hanno a che fare con il software dedicato che talvolta non risponde. Tuttavia basta scollegare la porta USB e ricollegarla nuovamente. Criticità, comunque, che non pregiudicano assolutamente l’esperienza d’uso.

Conclusioni | Recensione Plustek MobileOffice S410 Plus

Un prodotto che mi ha veramente convinto e per il quale mi stupisco che non ci sia un’attenzione mediatica sufficiente. Compatto, super facile da utilizzare e con un software veramente basic per un uso senz’altro semplice ed intuitivo. Il prezzo è anch’esso abbastanza competitivo, sul centinaio di euro, per un prodotto veramente valido.

Voi cosa ne pensate di questo scanner? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.