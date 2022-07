Gigabyte presenta il monitor da gioco S55U da 54,6 pollici

Quest’oggi Gigabyte ha lanciato il nuovissimo monitor da gioco S55U da 54,6 pollici con supporto Android

GIGABYTE (qui per maggiori informazioni), è il marchio di hardware di gioco leader nel mondo. Quest’oggi, l’azienda annuncia il lancio del monitor da gioco GIGABYTE S55U, l’ultima aggiunta alla famiglia di monitor 4K di GIGABYTE. L’S55U apre un nuovo segmento di monitor da gioco con il suo enorme display a punti quantici UHD da 54,6 pollici. Oltre a offrire un’incredibile nitidezza delle immagini, l’S55U migliora il gioco con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz di livello eSport. Inoltre, possiede un tempo di risposta GTG di 2 ms e connettività HDMI 2.1 che promette un’esperienza di gioco 4K coinvolgente e fluida come la seta su un grande schermo. L’S55U è anche alimentato da Android con app integrate come YouTube, Netflix e Chromecast per lo streaming. Il che lo rende ideale anche per l’home entertainment.

Dettagli del nuovo monitor da gioco Gigabyte S55U

GIGABYTE è sempre in prima linea nella fornitura dei migliori monitor da gioco 4K da quando ha introdotto il suo primo display 4K l’anno scorso. L’intera famiglia vanta il supporto HDMI 2.1 leader del settore e funzionalità di gioco tattiche esclusive, che stabiliscono un nuovo standard per i display di gioco 4K. I monitor di gioco GIGABYTE 4K sono sempre ben accolti anche dai media e dalle comunità di tutto il mondo. L’FV43U è stato nominato il re dei monitor da gioco da 43 pollici dal media di fama mondiale Tom’s Hardware per il suo colore e contrasto ai vertici della categoria. Il FO48U da 47,53 pollici con pannello OLED ha vinto l’iF Design Award nel 2022 per la sua estetica senza pari e le prestazioni del display. Ultimo ma non meno importante, la serie GIGABYTE M è stata molto apprezzata dai media tecnologici incentrati sul monitor Rtings come i migliori monitor da gioco 4K che hanno recensito.

GIGABYTE ora offre un’ampia varietà di monitor da gioco 4K che vanno da 28 a 54,6 pollici tra cui i giocatori possono scegliere. Il nuovissimo S55U offre una dimensione completamente nuova per coloro che cercano un’esperienza visiva completamente coinvolgente su un ampio monitor da gioco sia per il gioco che per l’home entertainment.

