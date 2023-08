Migliori Power Bank per Nintendo Switch | Agosto 2023

Spesso vi capita di giocare troppo con la vostra Switch all’esterno e non sapere come ricaricarla? Qui la guida alle migliori power bank per la nuova console Nintendo

La durata della batteria di una Nintendo Switch in modalità portatile non è poi così bassa. Sappiamo che sicuramente dipende dal gioco, ma le sue buone 3-4 ore le fa. Eppure capita spesso di giocare a giochi come Zelda: BOTW o FIFA 19 che si mangiano la batteria in pochissimo tempo.

Come possiamo continuare a divertirci se siamo in viaggio e non sappiamo come ricaricarla? Non preoccupatevi, anche la Nintendo Switch può essere ricaricata tramite una batteria esterna. Scopriamo le migliori power bank per Nintendo Switch!

Migliori Power Bank per Nintendo Switch da acquistare

Di seguito l’elenco dettagliato delle migliori power bank per Nintendo Switch.

Antank Pack Case cover con batteria – Migliori power bank Nintendo Switch

Antank ha realizzato un battery pack appositamente per la Nintendo Switch. Non è altro che una power bank fatta a cover che si aggancia alla Nintendo Switch e comporta un utilizzo di altre 3-4 ore di gioco. I pro di questa cover non stanno solo nei 6500 mAh, ma anche nel fatto che compre la console da eventuali danni. Inoltre, avremo due piedini (kickstand) che possono essere posizionati in tre modi diversi e due slot porta game card. La batteria sarà naturalmente un peso per la console, che nonostante ciò rimane maneggevole anche con la power bank agganciata.

Vinsic Power Bank – Migliori power bank Nintendo Switch

Questa batteria esterna è veramente notevole. 20.000 mAh è una capienza notevole che potrebbe farci molto comodo per il prezzo che troviamo su Amazon. Questo volume di ricarica però comporta una grandezza maggiore del prodotto, che può essere riposto in tasca ma con poco confort. La sua grandezza però permette di avere un display che ci indica la percentuale di ricarica della power bank, 2 porte di output (microUSB e Type-C) e 3 porte output (USB, USB 3.0 Quick Charge e Type-C). Per caricare la Nintendo Switch con la power bank Vinsic bisognerà acquistare a parte un doppio cavo Type-C.

Anker PowerCore+ – Migliori power bank Nintendo Switch

Una power bank da 20.100 mAh compatibile non solo con Switch ma con qualsiasi MacBook. Semplice, senza troppi fronzoli, è una batteria esterna che è capace di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, nella confezione originale riceveremo tutti i cavi necessari per caricare la Nintendo Switch o qualsiasi altro dispositivo, quindi anche un cavo doppio Type-C.

RAVPower – Migliori power bank Nintendo Switch

Un’ottima power bank con un nome che è una garanzia. RAVPower è sinonimo di sicurezza e affidabilità. Sicuramente questa power bank non è da meno; con i suoi 20.100 mAh e Quick Charge 3.0 sia in entrata che in uscita, permette di ottenere una ricarica al 75% in poco tempo. Naturalmente, il discorso non va solo per la Nintendo Switch ma può essere esteso anche per tutti gli altri dispositivi, smartphone compresi. Inoltre, RAVPower promette una ricarica della Nintendo Switch per un totale di 2.5 volte la carica originale.

I migliori cavi per le power bank di Nintendo Switch

Naturalmente non tutti i cavi sono uguali. Personalmente utilizzo quelli presenti nella confezione della power bank, ma molte volte sono diffidente anche su questi. Per questo motivo, mi rifaccio a cavi realizzati da un marchio valido e di cui posso fidarmi. Ve ne consiglio alcuni, sia USB verso Type-C che doppio Type-C.

Questa guida all’acquisto alle migliori power bank per Nintendo Switch si conclude qui. Non esistete nell’utilizzare il box commenti qui sotto per qualsiasi dubbio o domanda sui prodotti suggeriti.