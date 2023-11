Recensione CMF by Nothing Watch Pro: una vera sorpresa!

In questa recensione analizzeremo il primo smartwatch creato da Noting, il CMF by Nothing Watch Pro!

Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, ha fatto il suo ingresso nel mondo degli smartwatch con il CMF Watch Pro. Questo dispositivo si rivela un’ottima scelta per chi è alla ricerca di uno smartwatch economico e versatile, offrendo un convincente rapporto qualità-prezzo, un design accattivante e una gamma di funzionalità che lo distinguono. Tuttavia, non mancano alcune lacune da tenere in considerazione.

Design Minimalista e Moderno | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Uno dei tratti distintivi del CMF Watch Pro è il suo design minimalista e moderno, che strizza sicuramente l’occhio ai dispositivi Apple. La cassa in lega di alluminio con un diametro di 45 mm, si sposa armoniosamente con il cinturino in silicone, proposto in tre colori differenti: grigio, grigio chiaro o arancio. L’estetica pulita e priva di eccessi rende questo smartwatch adatto a situazioni formali e casual. Lo spessore e la leggerezza della cassa, insieme al comfort del cinturino in silicone, lo rendono adatto a un utilizzo prolungato.

Indossando il CMF Watch Pro, abbiamo notato che la cassa in lega di alluminio è leggera e comoda da indossare, anche per lunghi periodi di tempo. Il cinturino in silicone è morbido e si adatta bene al polso.

Display AMOLED di alta qualità | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Il display AMOLED da 1,96 pollici è uno dei punti di forza principali del CMF Watch Pro. Con una risoluzione di 390 x 450 pixel, offre un’immagine chiara e nitida. La luminosità superiore a 600 nits garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti esterni. La possibilità di personalizzare le opzioni “always-on” fornisce agli utenti un controllo flessibile sull’esperienza visiva.

Il display del CMF Watch Pro è adatto all’uso quotidiano, offrendo una chiara visualizzazione e un’ottima luminosità sia all’interno che all’esterno. Le opzioni “always-on” consentono di visualizzare informazioni di base senza attivare il display, contribuendo a preservare la durata della batteria.

Durata della batteria impressionante | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

La durata della batteria emerge come uno dei punti di forza del CMF Watch Pro. Con una autonomia che, sulla carta, può arrivare fino a 13 giorni con un utilizzo standard e addirittura fino a 45 giorni in modalità risparmio energetico, questo smartwatch si distingue per la sua affidabilità.

In un test di utilizzo normale, che includeva il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, l’utilizzo del GPS per circa 4 ore al giorno e 2-3 chiamate Bluetooth giornaliere, il CMF Watch Pro è riuscito a mantenere una durata della batteria di 10 giorni, che è in linea con le specifiche dichiarate dal produttore.

Buon rapporto Qualità-Prezzo | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Con un prezzo competitivo di €75 (utilizzando il codice sconto “23AE10” su Aliexpress), il CMF Watch Pro offre un notevole rapporto qualità-prezzo. Questo smartwatch combina un design moderno e minimalista, un display AMOLED di alta qualità, una straordinaria durata della batteria e una vasta gamma di funzionalità. Il prezzo, quindi si è rivelato il vero e proprio punto di forza di questo smartwatch.

Le varie funzionalità | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Il CMF Watch Pro si distingue anche per la sua ricca pletora di funzionalità. Oltre al monitoraggio standard della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, il dispositivo supporta chiamate vocali, GPS integrato e vanta un’impressionante lista di 110+ modalità fitness.

Le modalità fitness includono un’ampia gamma di attività, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, yoga e molte altre. L’analisi dettagliata delle attività fornisce informazioni cruciali come distanza percorsa, calorie bruciate e tempo di attività. Un’opzione versatile per soddisfare le esigenze degli appassionati di fitness.

Punti deboli | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Tuttavia, il CMF Watch Pro non è privo di alcune limitazioni. La mancanza di supporto per app di terze parti potrebbe scoraggiare coloro che cercano una maggiore personalizzazione. A volte, le notifiche non venivano visualizzate correttamente o non venivano visualizzate affatto. Inoltre, il tracciamento del sonno non è sempre accurato. In alcuni casi, il dispositivo ha registrato che dormivo quando in realtà ero sveglio o viceversa. Questi sono segni di un miglioramento software che è necessario e speriamo arrivi in futuro con aggiornamenti appositi.

Conclusione | Recensione CMF by Nothing Watch Pro

Il CMF by Nothing Watch Pro rappresenta una solida scelta per chi desidera uno smartwatch economico e versatile. Offre un buon rapporto qualità-prezzo, un design attraente e un’ampia gamma di funzionalità. Tuttavia, chi cerca una maggiore personalizzazione, una risposta alle notifiche più completa o un tracciamento del sonno più accurato potrebbe valutare alternative. In definitiva, il CMF Watch Pro si pone come un compagno affidabile per le esigenze quotidiane e di fitness degli utenti attenti al budget.

