Silent Hill 2: il remake è ancora in sviluppo, garantisce Bloober Team

Niente sviluppo infernale per un remake paranormale: Bloober Team placa gli animi inquieti per la lunga gestazione di Silent Hill 2

Il “development hell”, come indica l’espressione, è un vero e proprio inferno (o meglio, limbo) per lo sviluppo di un videogioco: una situazione, questa, in cui il remake messo in cantiere da Bloober Team non sembra versare, motivo per cui i fan di Silent Hill 2 possono tirare collettivamente un sospiro di sollievo. Il gioco è stato annunciato un anno e un mese fa da Konami. Da allora, però, ad eccezione dell’occasionale smentita contenutistica il publisher ha taciuto quasi del tutto sul gioco. Motivo per il quale il team incaricato del restauro ha colto la palla al balzo per chiarire la questione su Twitter. Volete la versione breve? La manodopera spetta agli sviluppatori, ma tenerci informati è a pura discrezione di Konami.

Il team di sviluppo Bloober Team, a parole sue, rassicura sul remake di Silent Hill 2

Il gioco farà utilizzo di Unreal Engine 5. Nel trailer iniziale ne abbiamo abbondantemente avuto prova. Di certo, la salivazione è tangibile in merito al potenziale che ne tirerà fuori il team di sviluppo. Già lo scorso ottobre abbiamo visto i requisiti PC, come ad esempio una scheda NVIDIA RTX2080 per trenta frame al secondo a 1080p di risoluzione. A giugno il doppiatore del protagonista ha parlato di inizio 2024 come periodo di uscita. E visto che siamo nel pre-Game Awards, è auspicabile la presenza di un trailer sul red carpet di inizio dicembre. Nulla di scolpito nel marmo, naturalmente, ma ora sappiamo quel che più ci interessava: il gioco non è in development hell!

