Recensione AGM G2 Guardian: un mese con IL rugged phone!

Recensione completa del rugged phone AGM G2 Guardian, con termocamera, visione notturna, speaker da 3,5W e Android stock

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del nuovo rugged phone by AGM, il G2 Guardian. Scopriamo insieme perché, grazie alle sue specifiche e caratteristiche uniche, è molto più di un semplice smartphone.

Scheda tecnica | Recensione AGM G2 Guardian

Display : IPS 6.58″ FHD+ 120Hz

: IPS 6.58″ FHD+ 120Hz SoC : Qualcomm QCM6490 6nm 2,7 Ghz 5G

: Qualcomm QCM6490 6nm 2,7 Ghz 5G RAM : 8/12 GB LPDDR4X

: 8/12 GB LPDDR4X Memoria interna : 256GB UFS 2.2

: 256GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori : 108 MP, (wide), 1/54″, 20 MP night vision, PDAF 2 MP, (depth)

: 108 MP, (wide), 1/54″, 20 MP night vision, PDAF 2 MP, (depth) Termocamera : 10 mm, 256×192, matrici a piano focale non raffreddate all’ossido di vanadio

: 10 mm, 256×192, matrici a piano focale non raffreddate all’ossido di vanadio Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Connettività : 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Sistema di navigazione GPS, GLONASS, Bussola

: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Sistema di navigazione GPS, GLONASS, Bussola Batteria : 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18W

: 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18W Dimensioni : 177.5 x 85.3 x 25.3 mm

: 177.5 x 85.3 x 25.3 mm Peso : 405 g

: 405 g Altro : pulsante programmabile, lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità, 3.5mm headphone jack

: pulsante programmabile, lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità, 3.5mm headphone jack Sistema operativo: Android 12 stock

Confezione e qualità costruttiva | Recensione AGM G2 Guardian

AGM G2 Guardian, proprio come lo smartphone, arriva in una confezione ingombrante e completa di tutto il necessario, a partire dall’alimentatore (purtroppo a soli 18W) fino ad arrivare alla pellicola di protezione extra. La qualità costruttiva del dispositivo è ineccepibile, la robustezza tipica dei rugged c’è tutta, con porte di ingresso (come quella USB Type C e il jack audio da 3.5 mm) sigillate per garantirne la certificazione IP68/IP69K/MIL-STD-810H.

Il peso è importante, persino per un rugged, ben 409g, rendendo questo dispositivo assolutamente non adatto a tutti. Durante la nostra prova ci si è un po’ abituati alla pesantezza, tuttavia capiterà spesso di trovarlo troppo ingombrante da portare in giro, ad esempio nella tasta dei pantaloni. Il suo spessore infatti raggiunge i 25.3mm nel punto di rialzo dello speaker. Sui lati, oltre alla presenza dei classici pulsanti di accensione e bilanciamento volume, troviamo un pulsante programmabile (può ad esempio accendere la torcia o avviare rapidamente la fotocamera).

Hardware e display | Recensione AGM G2 Guardian

Dove AGM G2 Guardian sorprende è proprio nella dotazione hardware. Troviamo infatti un processore insolito per uno smartphone, il Qualcomm QCM6490 a 6nm (che sembrerebbe essere un Qualcomm Snapdragon 782G rebrandizzato) accompagnato da ben 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e memorie UFS 2.2, discretamente veloci. Con uno score AnTuTu di circa 600.000 questo smartphone si configura come il più potente tra i rugged in circolazione.

Le prestazioni sono il suo punto di forza, non perde mai un colpo, e grazie al pannello da 120Hz questa sensazione sarà ancor più amplificata. Purtroppo però, al di là del refresh rate, è proprio il display a lasciare a desiderare. Si tratta di un pannello IPS da 6,58″ con luminosità massima di circa 500 nits, a malapena sufficienti per la visualizzazione in esterna, specialmente sotto la luce diretta del sole. Sullo stesso livello si attesta il feedback aptico, non incisivo e poco preciso. Buona invece la ricezione.

Funzionalità extra | Recensione AGM G2 Guardian

Troviamo necessario dedicare un paragrafo extra alle funzionalità uniche di questo smartphone. La prima di queste è sicuramente la termocamera, di una qualità mai vista prima su un dispositivo mobile. Con una risoluzione pari a 256×192 ad una distanza massima di circa 1000m, questa camera può essere per molti una vera e propria “killer feature”. Il software proprietario è inoltre pieno di funzioni e personalizzazioni, in modo da adattare la camera alle vostre esigenze, misurando contemporaneamente la temperatura più bassa e quella più alta nell’inquadratura, modificando manualmente il materiale preso in oggetto o la distanza.

Un’altra delle funzionalità uniche che troverete solo su questo smartphone è lo speaker posto sul retro da 3,5W, in grado di sbaragliare tutta, ma proprio tutta, la concorrenza per potenza e forse anche per qualità. Grazie ai suoi 109dB può tranquillamente essere paragonato ad una cassa bluetooth portatile. Sul lato superiore è poi presente una torcia, non un flash LED (che comunque è presente sul retro per la fotocamera), ma una vera torcia da 100 lumen. Presenti infine sul retro due pogo PIN utili per eventuali accessori.

Fotocamere | Recensione AGM G2 Guardian

Come per tutti i rugged, anche qui è il comparto fotografico a pagarne il prezzo. La dotazione vede una camera principale Samsung da 108MP, un sensore Sony da 20MP per la visione notturna ed un sensore Macro da 2MP. Frontalmente abbiamo invece una camera da 32 MP di discreta qualità.

Al di là delle prestazioni (comunque non eccezionali) di nessuna delle camere, la pecca maggiore ci è parsa essere nell’assenza della stabilizzazione ottica. Ottenere uno scatto senza mosso sarà davvero difficile, tuttavia, quando ciò avverrà l’immagine riproposta potrà risultare persino piacevole (a patto di avere buone condizioni di luce). Discorso simile anche per i video, poco stabilizzati e della medesima qualità, e per il software della fotocamera, sin troppo scarno di funzioni.

Software e autonomia | Recensione AGM G2 Guardian

Troviamo però in questo paragrafo uno dei suoi maggiori punti di forza, l’autonomia. Grazie alla capiente 7.000 mAh e al software Android 12 stock il dispositivo può garantire 2 giorni di utilizzo pieno, o persino 3 di utilizzo meno intenso. L’unico neo a riguardo è rappresentato dalla ricarica, molto lenta e che può impiegare fino a 2 ore abbondanti.

Come si è detto, il software è Android 12 stock, le personalizzazioni si contano sulle dita di una mano e vedono principalmente l’aggiunta di una app per la termocamera o una voce aggiuntiva nelle impostazioni per il tasto laterale programmabile. La vera incognita rimane lato aggiornamenti, non si ha infatti nessuna certezza su quando e per quanto questo dispositivo verrà aggiornato.

Conclusioni e prezzo

AGM G2 Guardian è uno smartphone unico, non solo per la sua natura da rugged ma per le innumerevoli funzionalità di cui dispone; funzionalità che tuttavia si fanno pagare, e a caro prezzo. Il dispositivo parte infatti da 1049,00€ per la variante da 8/256GB sul sito ufficiale. Un prezzo sicuramente proibitivo per molti, ma per quei pochi che necessitano di una termocamera di qualità, tanta autonomia e buone prestazioni allora non c’è concorrenza che tenga, e questo AGM G2 Guardian rappresenta l’unica vera opzione. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

8.6 Molto più di uno smartphone! Punti a favore Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Funzionalità uniche

Funzionalità uniche Prestazioni

Prestazioni Autonomia

Autonomia Audio Punti a sfavore Display

Display Fotocamere

Fotocamere Prezzo elevato