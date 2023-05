Philips e AOC: tutti i nuovi monitor presentati dall’azienda

In occasione della presentazione delle gamme di monitor MMD Philips e AOC hanno presentato diversi modelli consumer e non solo, scopriamoli

Finalmente sbarcano sul mercato tutta una serie di monitor targati Philips e AOC di nuovissima generazione. Ce n’è davvero per tutti i gusti, infatti non mancheranno novità succulente sia per il mondo gaming, che per quello consumer e business. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo i modelli che più di tutti hanno stuzzicato il nostro interesse.

Philips 45B1U6900CH | Philips e AOC

Questo monitor USB-C offre una soluzione completa per la visione di video, il trasferimento dati e la fornitura di potenza. Una delle sue caratteristiche principali è la presenza di una webcam integrata da 5MP, che consente di effettuare videochiamate e conferenze in modo semplice e pratico. Inoltre, la connessione RJ45 tramite USB-C offre la possibilità di connettersi a Internet senza la necessità di utilizzare un cavo di rete aggiuntivo, semplificando la configurazione e liberando spazio sulla scrivania. Questa stessa porta USB-C gestisce anche l’uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor, garantendo una qualità visiva eccezionale. Il display è basato sulla tecnologia LCD VA e offre una certificazione VESA DisplayHDR 400, che assicura un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi. Il prezzo di vendita consigliato per questo monitor è di €1,189.00.

Philips 40B1U6903CH | Philips e AOC

Iniziamo dal un nuovo monitor progettato specificamente per le esigenze aziendali, caratterizzato da una straordinaria risoluzione UltraWide 5K2K (5120 x 2160 pixel). La sua caratteristica distintiva è la connessione Thunderbolt 4, che offre un’incredibile velocità di trasferimento dati di 40 Gbps, permettendo la visualizzazione di video ad alta risoluzione e il supporto di Multi Stream Transport (MST). Inoltre, questa connessione offre fino a 90 W di potenza per alimentare i dispositivi collegati e una connessione Ethernet stabile a 1 Gbit/s, tutto attraverso un unico cavo. Grazie a Thunderbolt 4, è possibile sfruttare una soluzione di docking USB-C compatta e reversibile, che consente di ottenere un desktop ordinato ed elegante, migliorando notevolmente l’efficienza lavorativa. Il prezzo di vendita consigliato per questo monitor è di €1,849.00. Si tratta di un’opzione ideale per coloro che desiderano un’esperienza di lavoro superiore e una connettività senza compromessi.

AOC CU34V5CW | Philips e AOC

L’AOC CU34V5CW è un monitor curvo senza cornice su tre lati, dotato di un ampio pannello VA da 34″ e risoluzione QHD UltraWide 21:9. Grazie alla funzione Picture by Picture MultiView, supporta lavori complessi e offre la possibilità di visualizzare più sorgenti contemporaneamente. Le opzioni di connettività comprendono USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI. La presenza di una webcam integrata per Windows Hello permette un accesso facile e sicuro. Questo monitor, parte della linea value-line, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un prezzo di €489.

Philips Envia 34M2C8600 | Philips e AOC

Il monitor per giochi QD OLED della linea Evnia di Philips offre un’esperienza di gioco straordinaria. Con un design curvo e l’effetto Ambiglow che riproduce i colori di gioco nell’ambiente circostante, è una soluzione speciale per i giocatori. La dimensione di 34 pollici e la risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel) offrono un’immersione visiva completa. Combina pannelli OLED e tecnologia Quantum Dot per una qualità visiva superiore. Certificato VESA ClearMR per la riduzione della sfocatura. Il prezzo è di €1,299.00.

Philips 16B1P3302D | Philips e AOC

Il monitor portatile Philips 16B1P3302D è progettato per il business, con una diagonale di 15,6 pollici e risoluzione massima di 1920 x 1080 a 75 Hz. Dispone di due porte USB-C che consentono la connessione al laptop e la ricarica simultanea. La tecnologia IPS garantisce un ampio angolo di visuale di 170/170 gradi. Il monitor è dotato di un piedistallo ad inclinazione continua e un cavo USB-C modellabile, ideale per il trasporto. Con un MSRP di €279, rappresenta una soluzione pratica e conveniente per le esigenze di lavoro in movimento.

AOC AGON Pro AG276QZD | Philips e AOC

AOC AGON Pro AG276QZD è un monitor che si inserisce nella tendenza attuale di portare i pannelli OLED nel mondo del gaming. Sfruttando la tecnologia META di LG Display, il monitor offre una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz, utilizzando lo stesso pannello presente nel Corsair Xeneon 27QHD240. Questo monitor 16:9 offre anche una luminosità di picco di 1.000 nit, garantendo un’esperienza visiva intensa. La tecnologia OLED si dimostra particolarmente interessante anche per i tempi di risposta incredibilmente veloci, con un valore di soli 0,03 ms, riducendo al minimo gli effetti di scia e sfocatura e offrendo immagini nitide e fluide durante il gioco. Il prezzo di €1,089.00 lo rende una scelta molto interessante per un monitor OLED, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il monitor è coperto da una garanzia di 3 anni che include anche la copertura per il burn-in.

AOC AGON AG405UXC e AG325QZN | Philips e AOC

AOC AGON AG405UXC è un monitor di 40 pollici con pannello IPS e risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, compatibilità G-Sync, certificazione HDR400 e altoparlanti integrati da 5 watt. Dispone anche di una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 watt e funzionalità di switch KVM. Il monitor sarà disponibile a partire da giugno con un prezzo di 709 euro.

Per quanto riguarda l’AOC AGON AG325QZN, si tratta di un monitor QHD da 31,5 pollici con pannello VA. Presenta una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta GtG di 1 ms e un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms. Inoltre, è certificato VESA Display HDR400 per un’esperienza visiva migliorata. Il prezzo per questo monitor è di €549.

Voi cosa ne pensate di questi monitor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.