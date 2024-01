Disney Plus: tutte le uscite di febbraio 2024

Scopriamo insieme tutte le prossime uscite e novità sulla piattaforma Disney Plus di febbraio 2024: un mese caratterizzato da film e serie tv che amplieranno il ricco catalogo della piattaforma

Il mese di febbraio porterà molti nuovi titoli nel catalogo già ricco di Disney+: da The Marvels a The Bad Batch, vediamo insieme quali film e serie tv saranno pubblicati in chiaro sulla piattaforma.

Ultime uscite e novità Disney Plus di febbraio 2024 | The Marvels

Già disponibile per l’acquisto e il noleggio in formato digitale, The Marvels ha ora una data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming Disney+. The Marvels è l’ultimo film del MCU: la pellicola con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris sarà in streaming a partire dal prossimo 7 febbraio. Il film si è fatto riconoscere gli incassi più bassi di sempre nel franchise, The Marvels approfitterà dell’approdo in digitale per migliorare i propri numeri, cercando di intercettare tutti quegli utenti che per un motivo o per l’altro non hanno ritenuto di vedere il film in sala.

Ultime uscite e novità Disney Plus di febbraio 2024 | The Bad Batch

Con l’uscita del primo trailer della terza stagione di The Bad Batch è stata confermata anche la programmazione completa degli episodi con i titoli annessi. Ci saranno 15 episodi totali e non 16 (anche se è probabile che l’ultimo sia diviso in due parti) e quest’ultima stagione della serie animata terminerà il 1 Maggio, poco prima dello Star Wars Day. E’ interessante notare che il 13 Marzo e il 3 Aprile avremo un doppio rilascio. Tutte le puntate come di consueto arriveranno su Disney Plus il mercoledì.

I titoli in uscita del mese

Di seguito le date da segnare a febbraio per seguire tutte le aggiunte al catalogo. Venerdì 2 febbraio è il turno della quarta stagione di Genius e dell’anime Pixar’s “Self” Short. Sabato 3 febbraio uscirà Marvel’s Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur (Stagione 2), mentre lunedì 5 febbraio di Arctic Ascent with Alex Honnold. Il gran giorno di The Marvels è mercoledì 7 febbraio, insieme a Assembled: The Making of The Marvels. Venerdì 9 febbraio verrà pubblicato Marvel’s Spidey and his Amazing Friends (Stagione 3), a San Valentino la sesta stagione di Life Below Zero: Next Generation e Star Wars: Young Jedi Adventures. Mercoledì 21 febbraio arriverà Star Wars: The Bad Batch, con nuovi episodi a cadenza settimanale.

