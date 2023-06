Come sbloccare iPhone-iPad disabilitato

Sbloccare iPhone/iPad disabilitato senza password con 4uKey. Metodo per sbloccare iPhone, come sbloccare iPhone, codice errato iPhone

Sono vari motivi per il quale il tuo iPhone o il tuo iPad possono essere bloccati. Magari, essendo di fretta hai inserito più volte il codice di sblocco errato e ti sei ritrovato con un messaggio che recita più o meno: “iPhone non disponibile riprova tra 5/15/60 minuti”. Questo è logicamente molto seccante, dato che il tuo dispositivo ti sarebbe servito subito!

Ovviamente sai che per ottenere l’accesso è possibile utilizzare il tuo ID Apple, iTunes e il tuo iCloud. Ma cosa fare se non ricordi le password? Oggi siamo oberati da 1000 informazioni e dimenticarsi questi dati è normale. Ma non ti preoccupare, abbiamo una soluzione che può fare al caso tuo. Di seguito ti mostreremo come sbloccare l’iPad disabilitato grazie all’utilizzo di un software molto potente, in grado di risolvere diversi problemi sui tuoi dispositivi Apple.

iPhone disabilitato, come risolvere

Il tuo iPhone è disabilitato, come sbloccarlo senza iTunes? La risposta è semplice. Puoi affidarti ad un software sviluppato dalla Tenorshare che si chiama 4uKey. Il programma è disponibile sia per sistemi operativi Windows che iOS ed è scaricabile gratuitamente sulla pagina del produttore.

Tenorshare 4uKey tutte le funzioni utili

Tenorshare 4uKey ti consente di sbloccare il tuo iPhone con la password dimenticata. Ma non solo, una volta lanciato Tenorshare 4uKey e connesso il tuo dispositivo Apple avrai infatti una triplice possibilità. Rimuovere il codice di blocco temporale, l’ID Apple e bypassare la MDM, ossia il blocco che consente alla tua organizzazione di sfruttare la funzionalità di protezione dai furti.

Il software riesce a rimuovere la protezione del codice dal dispositivo. Di seguito ti illustriamo brevemente, passo dopo passo, cosa dovrai fare per ripristinare il tuo iPhone/iPad disabilitato.

Scarica Tenorshare 4uKey sul tuo PC, lancia il programma e una volta finita l’istallazione connetti il tuo iPhone o iPad tramite cavo USB. La schermata che si aprirà ti ricorda che la rimozione della password cancellerà tutti i dati del tuo dispositivo, dovrai quindi utilizzare il backup per il loro ripristino. Clicca quindi su “Inizia”.

2

3

A questo punto ti verrà chiesto di scaricare l’ultimo firmware aggiornato per il tuo sistema operativo. Il programma esegue il download e l’installazione in automatico. Se subentrasse un qualsiasi problema è presente anche l’opzione per poterlo scaricare tramite browser. Clicca adesso su “inizia a rimuovere”.

La schermata successiva ti mostrerà l’avanzamento del processo fino al suo completamento. Al suo termine vedrai il messaggio “rimozione del codice di sblocco effettuata con successo”. Adesso il tuo dispositivo è pronto per essere nuovamente utilizzato.

Come già accennato al termine di questa procedura dovrai utilizzare la funzione di backup per ripristinare tutti i tuoi dati.

iPhone, come rimuovere ID Apple

Grazie a questo software saprai come sbloccare il tuo iPad disabilitato senza andare nel panico. Come abbiamo già accennato è anche possibile rimuovere l’ID Apple.

L’ID Apple è un account personale che viene utilizzato per autenticarsi nei vari servizi offerti dalla Apple, quali lo Store, iCloud, FaceTime e molti altri. Qui sono presenti i dati accesso dell’utente e tutta una serie di informazioni di sicurezza, pagamento e contatto. Se trovi uno smartphone di qualcun altro o vuoi disconnetterti da quest’account ma hai dimenticato i dati di accesso puoi utilizzare 4uKey.La rimozione di questo ID non può essere utilizzata per i dispositivi non attivati, quindi non è possibile rimuovere il blocco di attivazione dell’iPhone.

Il procedimento per rimuovere l’ID Apple è molto semplice, eccoti i passaggi:

Scegli l’opzione “Sblocca ID Apple” e clicca quindi su “inizia a rimuovere”. Questo procedimento non causerà la perdita di alcun dato.

Attendi il completamento dell’operazione che ti verrà confermata nella schermata del programma.

Come hai ben potuto vedere, non dovrai preoccuparti se il tuo iPhone/iPad è disabilitato perché hai dimenticato la password del tuo dispositivo. In questo articolo ti abbiamo proposto una soluzione semplice ed efficace, riuscirai così a risolvere il tuo problema e utilizzare nuovamente il tuo dispositivo Apple.