Descrizione del farmaco Masteron-100 mg Malay Tiger

Il masteron è stato utilizzato attivamente come trattamento per il cancro al seno, ma attualmente non è quasi più incluso nei cicli di terapia a causa del suo alto tasso di virilizzazione nelle donne

Questo steroide anabolizzante è disponibile in forma iniettabile e in due varianti. Si tratta degli esteri propionato ed enantato del Masterone. Sono caratterizzati da un’elevata attività androgena e da un’azione anabolizzante non molto pronunciata. La qualità più interessante di questo prodotto è l’assenza di aromatizzazione, cioè di trasformazione in ormoni sessuali femminili – estrogeni.

Infatti, il Masterone è un inibitore dell’aromatasi. Aiuta a preservare la massa muscolare durante gli allenamenti intensivi e durante il processo di essiccazione, il che lo rende interessante per la maggior parte dei bodybuilder. Se non riuscite a scegliere un booster di testosterone, la scelta migliore per voi è il sustanon. Il Sustanon 250 vendita online può essere ordinato nel nostro negozio di farmacia sportiva online.

Masteron-100 mg Malay Tiger – effetti della sua assunzione

L’assunzione del prodotto secondo le istruzioni comporta i seguenti effetti:

Non provoca aromatizzazione e le relative complicazioni.

Non provoca accumulo di liquidi.

Il prodotto ha un leggero effetto diuretico, utile per la massa muscolare magra.

Ha un effetto brucia-grassi, contribuendo a ridurre la percentuale di grasso al 7% dall’inizio dell’ingestione.

Aumenta i livelli di forza.

Inibisce i processi catabolici.

Il drostanolone (masterone) può essere utilizzato nel dimagrimento per ridurre il grasso corporeo mantenendo la massa muscolare esistente.

Effetti collaterali del Masterone

Il prodotto ha un basso indice anabolico, quindi ha la capacità di bruciare efficacemente i grassi. Tuttavia, questa stessa proprietà positiva comporta i seguenti effetti collaterali:

Alti livelli di irritabilità e aggressività.

Virilizzazione nelle donne.

Ipertrofia della ghiandola prostatica.

Sviluppo dell’acne.

Alopecia.

Come assumere Masterone

Il farmaco è disponibile in fiale da 50 o 100 mg/ml. Il dosaggio ottimale è di 400-500 mg/settimana. Non ha senso aumentare il dosaggio perché non porta a un aumento o a un miglioramento delle prestazioni, ma provoca un aumento del numero di effetti collaterali e un’intensificazione delle loro manifestazioni negative. Se si utilizza il propionato, deve essere assunto a giorni alterni o tre volte alla settimana. Il prodotto viene spesso combinato con Winstrol o Oxandrolone durante una sessione di essiccazione per aumentarne l’efficacia. Per aumentare la massa muscolare, Masteron deve essere combinato con il testosterone propionato; in caso di uso prolungato, è necessario aggiungere la gonadotropina per neutralizzare gli effetti negativi. Masterron si combina bene anche con il Trenbolone o il Boldenone.

