Aurora, il nuovo singolo di Dave Hans: una poesia in rap

La musica spinge i tanti artisti a vivere di sogni, tra note e versi scritti. Scopriamo Aurora, l’ultimo singolo di Dave Hans

L’arte è un mondo caratterizzato da innumerevoli sfaccettature, da sogni “proibiti” e desideri raccolti e messi in tasca, con la voglia di realizzarli. Se si parla di musica è giusto menzionare un artista emergente, si tratta di Davide Anselmo. In arte Dave Hans, è nato il 19 Ottobre 1995 a Palermo, ma allo stato attuale è residente a Castello-Molina di Fiemme, in Trentino-Alto Adige. Il suo lavoro in questo mondo lo ha portato a presentarsi con Autoimmune nel 2021 e adesso siamo qui per presentare la sua ultima creazione. Ecco infatti Aurora, nuovo singolo di Dave Hans, una vera e propria poesia sulla base del rap.

Aurora di Dave Hans: un singolo introspettivo

Non un album, bensì un singolo. Ma questo non lo rende meno autentico, né meno importante. Anzi, il continuo lavoro di Dave Hans lo ha portato ad una crescita considerevole, che gli ha permesso di esprimersi in maniera pulita, chiara e sincera attraverso il testo di Aurora, online dal 15 Marzo 2024. Già il titolo potrebbe raccontare parte del viaggio – introspettivo – che ha fatto il giovane artista all’interno della sua canzone. L’Aurora è infatti quella luce che si può ammirare nel cielo poco prima del sorgere del sole, quindi prima dell’alba.

Qualcosa che è finito ma che, dall’altra parte, porta ad una possibile nuova rinascita. Un titolo che si racconta a chi ha voglia di leggere e ascoltarsi, capire e capirsi. Nonostante il rap venga visto spesso come una formula musicale “lontana” e poco avvezza a sentimenti puri, Dave Hans la ripropone in un’ottica poetica, vera e cruda.

Il suo vissuto non manca, è presente in ogni singola parola, in ogni singolo verso e in ogni singola nota. Una poesia cantata da un artista che vuole far emergere il suo cuore.

Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.