I siti internet più visitati in Italia | Luglio 2022

Quali sono i siti internet più visitati di Italia? Scopriamo in questo articolo che contiene la classifica delle pagine web più navigate dal popolo del Bel Paese

Una volta si diceva: “Italiani, popolo di poeti, santi e navigatori” mentre oggi si potrebbe tranquillamente dire: “Italiani, popolo di poeti, santi e internauti”, infatti internet, o per meglio dire, la sua navigazione, sta diventando sempre più un’abitudine per gli italiani. Prima si prendeva il caffè al bar e si leggevano le notizie sui giornali cartacei mentre ora è sempre più crescente il numero di lettori italiani che si tengono aggiornati cercando le ultime news su internet dai loro dispositivi mobili, tablet e smartphone, senza dimenticare pc, notebook e laptop vari.

A questo punto la curiosità nasce spontanea, quali sono i siti più visitati dal popolo italico degli internauti? Continua a leggere qui di seguito per scoprirlo.

La classifica dei siti più visitati in Italia

Ecco quindi la classifica dei siti che ricevono più visiti dagli italiani che hanno a disposizione un accesso a internet.

1) Google.com | Classifica dei siti più visitati in Italia

Al primo posto e non poteva essere altrimenti, troviamo il motore di ricerca più famoso del mondo con il suo dominio .com

2) Youtube.com | Classifica dei siti più visitati in Italia

Al secondo posto troviamo un altro prodotto di Google, cioè la piattaforma di condivisione video di YouTube. Sono sempre più gli italiani che da grande vogliono fare gli You Tuber.

3) Google.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Sul gradino più basso del podio si trova la versione localizzata nella nostra lingua del portale di Google avente come dominio l’italico punto it.

4) Amazon.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Resta di poco fuori dal podio il colosso mondiale dell’e-commerce online. Nato come distributore di libri, da un garage americano, l’impresa creata da Jeff Bezzos si sta decisamente facendo strada in ogni classifica

5) Proiezionidiborsa.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Sorprende un poco trovare questo sito al quindi posto in classifica, questo però dimostra l’interesse sempre crescente degli italiani per quel che riguarda il mondo dell’ informazione e dell’analisi dedicata alla borsa in generale e al mercato dei titoli azionari.

6) Wikipedia.org | Classifica dei siti più visitati in Italia

La più famosa, se non la prima, enciclopedia online si trova al sesto posto. Sempre più consultata e sempre più punto di riferimento anche per gli italiani, Wikipedia mette a segno un ottimo risultato

7) Poste.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Al settimo posto troviamo il portale ufficiale delle Poste Italiane dove sono messi a disposizione tutti i servizi telematici, compresi il tanto famoso Spid, l’identificativo per l’identità digitale di ogni cittadino.

8) Libero.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Il primo sito italiano dedicato al mondo dell’informazione dove si trovano ampi spazi virtuali dedicati all’ informazione con attualità e notizie nazionali e locali.

9) Yahoo.com | Classifica dei siti più visitati in Italia

Al nono posto troviamo un altro motore di ricerca, Yahoo, acronimo che indica per l’appunto Yet Another Hierarchically Officious Oracle, gode di ampio apprezzamento da parte del popolo italiano degli internauti.

10) Ebay.it | Classifica dei siti più visitati in Italia

Chiude la classifica dei primi dieci siti web più visitate dagli italiani la versione localizzata del più famoso portale di aste online del web.

Non finisce qui!

La classifica ovviamente non finisce qui e seguono tante, tantissime realtà importanti del web come i portali di informazione di Repubblica, Ansa e di Gazzetta del Sud. Poco distante si trovano, sempre nelle prime 50 posizione, anche i siti per adulti di X-hamster ed Escort Advisor a cui si aggiungono i siti scommesse non aams, altra grande passione degli italiani.