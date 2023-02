Nintendo Switch: top 10 dei migliori giochi per San Valentino

Come due snack confezionati insieme, i Joy-Con di Nintendo Switch a San Valentino si condividono: ecco i migliori giochi per farlo

Dopo l’acquolina che l’ultimo Direct ci ha messo in bocca, abbiamo pensato bene di sfogarci su quella scatola di cioccolatini che è Nintendo Switch, alla ricerca dei migliori giochi per San Valentino. Chi vi scrive ve lo può confermare: il gaming, in coppia, è meglio. Su ogni console. Ed è per questo motivo che abbiamo radunato le esperienze più adatte a giocare insieme. Amarsi significa condividere le vittorie e le sconfitte della vita, ed è per questo che la zona comfort dei videogiochi può essere un campo di prova ideale. Senza indugiare oltre, vi invitiamo a tenere per mano il vostro “giocatore 2” per la vita… e ad impugnare anche il controller, ovvio!

Numero 10: WarioWare: Get it Together – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

La nostra top ten dei migliori giochi disponibili su Nintendo Switch nel contesto di San Valentino parte forte con un gioco che abbiamo letteralmente recensito due volte. Oltre ad averne decantato le lodi lo scorso 2 dicembre, WarioWare: Get it Together! offre la possibilità di giocare insieme in co-op in una (ridotta, col senno di poi) selezione di minigiochi. Tuttavia, la brevità dell’esperienza può essere congeniale per una giornata all’insegna dei videogiochi “fino a un certo punto”. Del resto, non dovreste essere fuori per una cena, piccioncini? Collaborare per superare i microgiochi ha il suo perché, ma se ci fossero stati dei DLC (gratuiti o meno) il gioco si piazzerebbe più in alto.

Numero 9: Theatrhythm: Final Bar Line – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Ammettiamo di aver un pochino “barato” per questa posizione, visto che il gioco completo non sarà qui prima di dopodomani. Ciononostante, abbiamo specificato “completo” perché, in realtà, la demo di Theatrhythm: Final Bar Line è già disponibile. E comprende due prerequisiti con cui qualificarsi per l’ingresso in classifica: la possibilità di iniziare a giocare mantenendo i progressi nella versione definitiva e, soprattutto, la facoltà di dividersi le note in arrivo per ogni brano del gioco grazie al co-op. Vi faremo avere le nostre impressioni in fase di recensione, ma per ora nella nostra anteprima ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

Numero 8: Pac-Man Championship Edition 2 Plus – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Che c’è di meglio di condividere i propri problemi, come ad esempio le note che scorrono su un pentagramma impazzito? Che ne dite dei propri fantasmi? No, non parliamo di fantasmi metaforici. O meglio, anche fare a metà col proprio peso interiore aiuta, ma alludiamo agli spettri di Pac-Man Championship Edition 2 Plus. Già il predecessore era un gran titolo, ma con il seguito il divoratore di ectoplasmi ha superato sé stesso, svecchiando ulteriormente la formula e creando una delle più elettrizzanti esperienze co-op mai create per la console. E trattandosi di un titolo uscito quasi al lancio, è dire tanto!

Numero 7: Pico Park – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Il sottoscritto dedica l’intera classifica (per non dire l’intera carriera nel settore della divulgazione videoludica) alla sua dolce metà e al suo supporto. Questo, però, non revoca il diritto di insultarla per aver introdotto chi vi scrive a Pico Park. Nella sua semplicità, complice una presentazione al pari dei titoli per Commodore 64, il gameplay offre un distillato assoluto dei platformer: il movimento aereo, sotto radice cubica, obbliga i giocatori a collaborare e ingegnarsi per superare insieme le varie sfide insormontabili da soli. Ed è una cosa che contraddistingue le coppie, prima ancora che gli Avengers ne facessero una moda!

Numero 6: Kirby Star Allies – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Non fraintendeteci: la pallina rosa della Grande N è al massimo della sua forma con un altro gioco per Switch, Kirby e la Terra Perduta. Se c’è un titolo che meglio si adatta al contesto della Festa degli Innamorati, è il discusso Kirby Star Allies. Il co-op definitivo, per quanto riguarda la tondeggiante mascotte di HAL Laboratory, si vedrà solo con Return to Dream Land Deluxe verso fine mese, ma prima di rivedere il platformer a scorrimento laterale in rosa al meglio della loro forma anche il debutto del marshmellow su Switch si lascia giocare. Aspettatevi tanti cuori, tanta cooperazione e, forse, un level design che da un po’ troppa priorità al multiplayer.

Numero 5: To the Moon – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Su suggerimento del nostro nostromo Francesco Messina, abbiamo incluso anche To the Moon. E come potevamo farne a meno? Ormai molti conoscono bene le sue palle curve a livello di trama, ma se non ne sapete nulla, aspettatevi una storia capace di stravolgervi il cuore. Non si tratta di nulla particolarmente votato all’affiatamento espresso tramite gameplay, ma quest’esperienza concepita appositamente per il single player vi porterà per mano in un viaggio all’insegna della compassione, dell’empatia, e dell’amore. Che poi si parli anche di amore per i videogiochi, sdoganati come forme d’arte anche grazie ad opere come questa, è un altro discorso.

Numero 4: New Super Mario Bros U – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Pensavamo a quale gioco del baffone dedicare un posto in top ten, e abbiamo pensato bene di porgere un ramo d’ulivo al grande escluso del nostro Calendario dell’Avvento. Vero, Super Mario Odyssey parla espressamente di un matrimonio e nessuno lo mette in dubbio. Ma, con la complicità del finale del gioco in tal senso, è New Super Mario Bros. U ad accaparrarsi il quarto posto in classifica. La politica draconiana sulla libertà di salvare la partita, eredità di un vetusto passato, è l’unico neo dell’esperienza; per il resto, è l’assoluto canto del cigno in fatto di qualità per tutta la serie New, dal level design alla mappa… passando, ovviamente, per un co-op in grado di temprare tutte le coppie in crisi!

Numero 3: The World Ends with You -Final Remix- – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

E se magari voleste un gioco di ruolo da condividere in due? In tal senso, checché se ne dica, non è Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! la risposta che state cercando. Piuttosto, puntate su Square-Enix, che pur avendo pubblicato su PS4 il seguito ha mantenuto esclusivo alla console di Nintendo il GdR d’azione contemporaneo The World Ends with You. Il titolo originale era nato con le feature uniche di Nintendo DS in mente, ma la versione -Final Remix- su Switch aggiunge una localizzazione in italiano, lo stesso input innovativo in modalità portatile… e un co-op strepitoso sullo schermo della TV. Prendete un Joy-Con a testa, condividete la barra dei punti vita e spingetevi oltre il “finché morte non ci separi”!

Numero 2: Animal Crossing: New Horizons – I migliori giochi di Nintendo Switch per San Valentino

Neanche ad Animal Crossing: New Horizons abbiamo riservato un posticino nel Calendario dell’Avvento, per la nostra ricerca della varietà. Ciò non toglie che, così come per l’ultima grande avventura a scorrimento laterale di Mario, anche quest’ultimo sia il pinnacolo assoluto della sua branca. Certo, il co-op non è perfetto, e la gestione dei salvataggi sulla base di “un’isola per console” (immune al backup via Nintendo Switch Online) fa storcere il naso, ma per giocare insieme (nel senso più puro e fanciullesco del termine) non manca nulla. Quanti altri giochi vi consentono, che si tratti di due account in simultanea sulla stessa console o di “visite” in wireless locale o via internet, di festeggiare letteralmente San Valentino insieme in-game?

Numero 1: Unravel Two

Avete mai visto la fenomenale serie animata Steven Universe? Se sì, dovreste conoscere la storia di Garnet, eroina nata letteralmente dall’unione di due personaggi innamorati alla follia. Come se fossero fatti di filo, il filo del destino, capace di sposare due anime. E proprio di filo sono i due piccoli Yarny al centro di Unravel Two, piccolo platformer cinematografico con ingegnosi enigmi basati sulla fisica. Esplorando gli scenari fotorealistici, pian piano vedrete dei ricordi sfocati emergere sullo sfondo tra un salto e l’altro, e mentre la nostalgia tipicamente nordeuropea delle ambientazioni vi avvolge, la sola costante sarete voi due, un tutt’uno sia nello schermo che fuori.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste compilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.