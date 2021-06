AMD “big.LITTLE”: spunta un brevetto per Ryzen 8000?

Anche AMD starebbe lavorando su una nuova generazione di core eterogenei. Lo testimonia un brevetto da poco registrato. La tecnologia big.LITTLE di AMD però potrebbe arrivare tra molto tempo con gli ipotetici Ryzen 8000

Come ben sappiamo Intel presenterà a breve le prime soluzioni sia desktop che mobile basate su di una architettura ibrida delle CPU. L’ispirazione è la tecnologia big.LITTLE di Arm (ora raffinata con la tecnologia DynamicIQ) che integra nella stessa CPU core ad elevate prestazioni con core ad elevata efficienza per coniugare consumi e prestazioni. Tuttavia sembra che la scelta di utilizzare core eterogenei possa aumentare considerevolmente anche le prestazioni dell’intero sistema, almeno secondo Intel. AMD si è dimostrato un po’ riluttante però sul tema e non sembra avere nei piani a breve termine un lancio di CPU eterogenee. In ogni caso il “big.LITTLE” di AMD sarebbe comunque in fase di sviluppo per le CPU Ryzen del futuro.

AMD big.LITTLE: spunta il brevetto

Dopo un aumento molto rapido prima delle frequenze e poi del numero di core nelle CPU, l’aumento delle prestazioni dovrà necessariamente passare attraverso altre strade per ottenere vantaggi tangibili nel passaggio da una generazione alla successiva e di certo il ritorno sulla cresta dell’onda di AMD con i suoi Ryzen 5000 è un’ottima cosa perché la competitività con Intel è ormai altissima e la battaglia è diventata un testa a testa. Certamente le nuove strade da percorrere per l’innovazione comprendono nuovi processi produttivi, tecnologie di packaging ed interconnessione avanzate e anche le architetture eterogenee.

Sebbene AMD non abbia davvero confermato che stia lavorando su una generazione di CPU con core eterogenee, le indiscrezioni provenienti dal sito Videocardz ci mettono la pulce nell’orecchio. Un nuovo nome in codice “Strix Point”, che dovrebbe essere associato alle APU basate su AMD Zen5, e un interessante brevetto.

La richiesta di brevetto

Appena due giorni fa è stata pubblicata una domanda di brevetto da parte di AMD intitolata “task transition between heterogeneous processors“. Questo brevetto è stato originariamente depositato a dicembre 2019, il che suggerisce che AMD stia chiaramente lavorando su questa tecnologia per molto tempo. La domanda di brevetto permette copre un problema ingegneristico molto importante nelle architettura eterogenee, ovvero come pianificare ed eseguire la transizione delle attività tra diversi tipi di core. Infatti, per trarre vantaggio da questo tipo di architettura, sarà necessario rivedere gli algoritmi di scheduling tradizionali che suppongono che tutti i core abbiano le stesse risorse a disposizione.

In breve, AMD descrive che la CPU trasferirà le attività tra i diversi core in base a una o più metriche. Questi includono il tempo di esecuzione dell’attività, utilizzo della memoria, l’accesso diretto alla memoria e una metrica sullo stato di inattività medio. In sostanza l’algoritmo assegnerà il task ad un core ad alte prestazioni o ad un core a basse prestazioni valutando queste metriche in modo da ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo consumo. Chiaramente, questa non è una descrizione molto dettagliata, ma dovrebbe fornire una breve idea di ciò che è discusso nel brevetto, che non è stato ancora approvato.

AMD Ryzen 8000 Strix Point: la prima architettura con AMD “big.LITTLE”?

In questo momento, si ritiene che la serie Ryzen 8000 “Strix Point” sarà la prima di AMD a implementare un’architettura eterogenea con core Zen5 a 3 nm combinati con Zen4D – i presunti core a basse prestazioni – su un singolo chip. Al momento non sappiamo se sia prevista anche una variante di CPU desktop ( nome in codice “Granite Ridge”) con architettura eterogenea dato che Strix Point fa riferimento a delle APU. Vale la pena notare che quando le CPU/APU eterogenee di AMD saranno disponibili, Intel avrà già la sua architettura Alder Lake sul mercato da diverso tempo. In effetti, è verosimile che le prime CPU ibride di AMD andranno a competere con il successore di Alder Lake, nome in codice Raptor Lake e quindi non prima del 2022.

AMD ha dichiarato in passato che attualmente non c’è bisogno di utilizzare un’architettura ibrida nelle CPU desktop, quindi è probabile che partirà dal segmento mobile. Il ritardo su Intel è comunque ragionevole dato che la casa di Santa Clara sta da diverso tempo sperimentando sia core ad elevate prestazioni che a basse prestazioni che abbiamo visto in azione su alcuni PC o tablet di fascia bassa. Inoltre Intel ha già sperimentato in modo preliminare una architettura ibrida con Lakefield, presentata lo scorso anno, che unisce nello stesso chip un core Sunny Cove ad elevate prestazioni e quattro core Tremont. Naturalmente questa era una versione molto acerba, con grossi limiti e di scarso successo applicativo, ma i nuovi Alder Lake sembrano di tutt’altra pasta. AMD invece non ha mai diversificato così tanto tanto la sua offerta di CPU, puntando tutto sull’architettura Zen che ha poi declinato in varie fasce.

Tuttavia non si tratta solamente di mettere sullo stesso die due architettura differenti, la vera sfida sarà ottimizzare l’esecuzione dei task per trarre vantaggio da questa architettura ibrida. Infatti la CPU dovrà essere in grado di capire quali processi abbiano bisogno di una elevata ponteza computazionali e quali no in modo dinamico e di gestire il tutto in modo efficiente. Una sfida non da poco, soprattutto se teniamo conto che è necessario ridurre l’overhead al minimo. Chissà se la tecnologia “big.LITTLE” di AMD arriverà in ritardo o al momento giusto, quando i nuovi algoritmi di scheduling come quello descritto nella richiesta id brevetto saranno già affermati. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!