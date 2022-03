Recensione Chocobo GP: il racing game che non ti aspetti

Scopriamo insieme le folli e spericolate gare nell’universo di Final Fantasy, in questa recensione di Chocobo GP

Se fate parte di quella cerchia di fan più navigati, è probabile che vi ricorderete di un certo Chocobo Racing, uscito originariamente nel 1999 per la prima PlayStation. A tale titolo è dedicato anche un nostro recente speciale retrogaming, se ve lo siete persi potete trovarlo a questo link. Annunciato ufficialmente durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, Chocobo GP, di cui ci apprestiamo a parlarvi in questa recensione, è l’inaspettato seguito di quel lontano titolo, giunto dopo ben 23 anni in esclusiva Nintendo Switch.

Non solo Kart…

Come vedremo meglio nel corso di questa recensione, Chocobo GP si propone di essere per Final Fantasy un pò quello che Mario Kart è per la serie di Super Mario, o Crash Team Racing per Crash Bandicoot. Siamo quindi di fronte ad un racing game spericolato, nel quale saremo chiamati a gareggiare su folli e colorati circuiti, a bordo dei più improbabili mezzi dotati di ruote. Avremo a disposizione non pochi personaggi, presi di peso dalla popolare saga Square Enix, con i quali cimentarci in gare senza esclusione di colpi, sia da soli che con altri giocatori sulla stessa console, oppure ancora online.

A colpi di Magilite – Recensione Chocobo GP

Nell’introduzione di questa recensione abbiamo paragonato Chocobo GP a Mario Kart. Infatti, chiunque abbia provato uno qualsiasi dei capitoli della saga spin-off dedicata al baffuto idraulico, si troverà a suo agio fin da subito anche qui, grazie ad una serie di meccaniche chiaramente ispirate al racing game Nintendo. Un esempio eloquente è la presenza dell’immancabile derapata. Premendo il dorsale destro durante una curva effettueremo un piccolo salto, e successivamente compariranno delle Derapascintille sotto le ruote del nostro mezzo, che cambieranno colore in base a quanto tempo manterremo la derapata. Più a lungo riusciremo a farlo, maggiore sarà l’accelerazione bonus (turbo spinta) che otterremo al momento del rilascio del tasto. Vi ricorda qualcosa?

Non mancano neppure i famosi oggetti con i quali attaccare gli avversari. Seminata lungo i tracciati, infatti, troveremo della Magilite, sotto forma di uova con l’immancabile “?” stampato sopra. Raccogliendole otterremo dei poteri, come scudi sferici, palle di fuoco, portali in grado di teletrasportarci avanti o indietro nel percorso, e chi più ne ha più ne metta. Avremo modo di conservare fino a tre magie diverse, e raccogliendone una uguale a quella già posseduta, essa diverrà ancor più potente (quasi ogni magia ha tre livelli di potenza). Lungo i percorsi troveremo infine anche dei Cristalli, ed una volta raccoltine 10 potremo beneficiare di un boost alla velocità, ma soprattutto potremo attivare l’abilità unica del nostro personaggio, di solito molto più potente della Magilite comune.

Un gran premio per veri eroi – Recensione Chocobo GP

Come già accennato in precedenza nel corso di questa recensione, in Chocobo GP potremo scegliere di gareggiare nei panni di alcuni dei volti più noti della saga di Final Fantasy. Non sarà tuttavia possibile farlo fin da subito, in quanto tali personaggi andranno sbloccati. Il principale metodo per farlo sarà affrontare la storia, la quale ci introdurrà anche alle semplici meccaniche del gioco, con un breve (ma fin troppo esaustivo) tutorial iniziale. Fra le varie gare che compongono i capitoli della storia, assisteremo a simpatiche scenette di intermezzo interamente doppiate (in inglese), con i buffi personaggi che racconteranno una trama senza pretese ma che piacerà di sicuro ai più piccini.

Saranno poi presenti diverse altre modalità, come Gare personalizzate, la classica Corsa contro il tempo (nella quale dovremo completare i tracciati nel minor tempo possibile, sfidando i fantasmi nostri o di altri giocatori) e la modalità Gare in serie, nella quale gareggeremo su quattro percorsi diversi in sequenza cercando di piazzarci meglio possibile in classifica.

Quest’ultima pare essere la controparte dei vari Gran Premi presenti in Mario Kart, ma risulta avere un pò meno fascino di questi ultimi, soprattutto a causa del basso numero di tracciati. Proprio la scarsità di piste disponibili (in tutto nove) rappresenta uno dei maggiori punti deboli del titolo. Sebbene queste siano disponibili in due versioni (una breve ed una più articolata), dopo qualche partita si inizia a sentire la mancanza di un po’ di varietà in più. Un peccato, soprattutto perché i tracciati presenti sono indubbiamente ben disegnati.

La competizione si allarga – Recensione Chocobo GP

Se i più giovani saranno con ogni probabilità conquistati dalla modalità storia, i giocatori più competitivi potrebbero trovare pane per i propri denti nel comparto online del gioco. Quest’ultimo non è molto vario ed include solamente due modalità: la classica possibilità di competere online o in locale con gli amici (già menzionata qualche paragrafo più sopra in questa recensione) e l’omonima Chocobo GP, che rappresenta il vero fiore all’occhiello dell’intero comparto multiplayer.

In questa modalità potremo tuffarci in competizioni di ben 64 giocatori, i quali si daranno battaglia in varie gare in un torneo ad eliminazione in quattro fasi. Ad ogni fase i concorrenti si dimezzeranno, passando da 32 a 16 ed infine a solo 8 sfidanti nell’ultima gara che decreterà il vincitore assoluto. Nella nostra prova abbiamo avuto modo di testare anche la solidità dei server di gioco, e confermiamo come questa sia attualmente una delle modalità più valide dell’intero pacchetto. Forse qualche modalità in più avrebbe potuto soddisfare i palati di una più ampia fetta di giocatori, ma non escludiamo la possibilità che Square Enix possa espandere il gioco in futuro con dei DLC.

Il rombo dei motori – Recensione Chocobo GP

Sotto il profilo tecnico, il racing game di Square Enix si difende più che egregiamente. I tracciati sono coloratissimi e pieni di vita, i personaggi buffi e divertenti come ci si aspetterebbe da un titolo di questo tipo. Anche le musiche meritano un plauso, con motivetti simpatici (faticherete a togliervi di testa il tema del menu di gioco) e brani energici che accompagnano perfettamente la caotica azione a schermo. Chiudono il cerchio una serie di jingle e citazioni ai temi musicali più iconici della serie, che faranno sicuramente la gioia dei fan più accaniti di Final Fantasy.

Anche sotto il lato del gameplay il titolo si è comportato molto bene, senza mai un singhiozzo o un calo di frame rate, anche nelle situazioni più concitate. Per quanto traspaia da quasi ogni dettaglio il chiaro intento di seguire le orme della serie Mario Kart, l’esperienza nel complesso si è dimostrata davvero ben confezionata e dotata di un carattere proprio. Non si toccano (prevedibilmente) le vette di gameplay del racing game Nintendo, tuttavia Chocobo GP riesce ia catturarne in parte lo spirito, regalando qualche ora di piacevole divertimento. Nel caso poi ve lo steste chiedendo, sì, anche qui una palla di fuoco lanciata con la Magilite Ignis è in grado di rovinare le amicizie tanto quanto un guscio rosso!

Ai posti di partenza!

Se siete fan della serie Final Fantasy, questo Chocobo GP rappresenta con tutta probabilità il racing game che non vi aspettate, ma di cui avete bisogno, come abbiamo visto nel corso di questa recensione. Il titolo Square Enix non raggiunge prevedibilmente l’eccellenza dei mostri sacri del genere (come la serie Mario Kart), ma vi si ispira con forza, pur semplificando alcune meccaniche. Al netto di una poca varietà nei tracciati, il gioco riesce a conservare un’identità propria, offrendo di fatto un’esperienza in grado di divertire grandi e (soprattutto) piccini, grazie anche ad un comparto tecnico curato, allegro e spensierato.

E voi cosa ne pensate di questo titolo? State già scaldando i motori in vista della prossima gara? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.