Monster Hunter Rise: il titolo sbarcherà su PS5, Xbox Series X e Game Pass?

Monster Hunter è diventato uno dei più grandi franchise di Capcom negli ultimi anni e ha riscosso un grande successo su pressoché tutte le piattaforme sulle quali è uscito (fin dai primi lontanissimi tempi su PlayStation 2). L’apprezzato Monster Hunter World (il primo titolo della serie a proporre la struttura dell’open world liberamente esplorabile) è arrivato per PC e console nel 2018, mentre nel 2021 è arrivato Monster Hunter Rise su Switch (con un porting per PC nel 2022), presto, però, quest’ultimo titolo potrebbe arrivare anche su altre piattaforme (ossia PlayStation 5, Xbox Series X, Game Pass e non solo). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Monster Hunter Rise: secondo Tom Henderson vedremo a breve il gioco su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Game Pass

Il noto giornalista videoludico Tom Henderson ha affermato, in un rapporto pubblicato su Insider-Gaming, che Monster Hunter Rise arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One e sarà disponibile anche tramite Game Pass. Il gioco base sarà lanciato su queste piattaforme il 20 gennaio 2023, mentre l’espansione Sunbreak seguirà nella primavera del 2023.

Sulle console current-gen, il gioco girerà presumibilmente a 4K e 60 FPS, mentre sarà supportato anche l’audio 3D. L’annuncio è atteso a breve: Henderson ha dichiarato che probabilmente quest’ultimo avverrà in occasione dei The Game Awards dell’8 dicembre. Monster Hunter Rise e Sunbreak sono attualmente disponibili su Nintendo Switch e PC. Al 30 settembre, Rise ha venduto oltre 11 milioni di unità, mentre Sunbreak ha piazzato 4,4 milioni di copie.

