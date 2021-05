Recensione Shantae per Nintendo Switch: 1000 e una botte piccola, tra vino e aceto

Nella nostra recensione riavvolgiamo il tempo tornando al crepuscolo del Game Boy Color: Shantae su Nintendo Switch è ancora geniale?

Il nostro oggetto di recensione, il primo Shantae per Nintendo Switch, marca il secondo ritorno significativo di una console portatile retrò sull’ibrida della Grande N. Il primo caso lo abbiamo visto con SNK vs. Capcom: Fight of the Millennium, primo capitolo della serie in cui Ryu e Terry si sono incontrati e scontrati sul ring, nella serie di riedizioni Neogeo Pocket Color Collection. Prima che quel titolo, così come è stato dichiarato ufficialmente, riaprisse la strada alla serie SNK vs. Capcom, tutto ciò che restava del concetto era la presenza di Terry in Super Smash Bros. Ultimate.

In modo similare, ora abbiamo il ritorno della mascotte di WayForward, vero e proprio fiore all’occhiello della scena indie. La ragazza, genio della lampada a metà, ha avuto davvero umili origini. Il suo esordio su Game Boy Color (e Game Boy Advance, ma ci arriveremo) avvenne in sordina, in un tempo in cui senza un publisher non si andava davvero da nessuna parte. Abbiamo parlato in un nostro articolo di come ora il logo di Capcom, non più coinvolta nella ripubblicazione del titolo, sia stato digitalmente rimosso. La guardiana di Scuttle Town è tornata: sarà in forma?

Top non molto settecentesco, teschio piratesco

A questo punto della recensione parleremmo della trama… ma con un titolo tanto “attempato” quanto il primo Shantae dovremmo fare un’eccezione per lo sviluppo del port su Nintendo Switch. Tuttavia nell’articolo qui sopra menzionato abbiamo detto un po’ tutto quel che c’era da dire in tal senso, per cui possiamo parlare della premessa narrativa e, per estensione, dei toni. L’idea di base è semplice: la protagonista è la guardiana di Scuttle Town, città portuale del regno di Sequin Land. Quest’ultimo è tanto avvezzo agli assalti dei pirati quanto il mondo di gioco lo è alla magia.

A bilanciare l’eterno conflitto ideologico-narrativo tra scienza e magia provvede il padre adottivo di Shantae, l’inventore e archeologo Mimic. La sua ultima invenzione, il motore a vapore, si rivelerà rivoluzionario per la navigazione, ma disgraziatamente la famigerata piratessa Risky Boots gli ha messo gli occhi addosso (al motore, non a Mimic). Il design provocante (ma mai troppo) della protagonista, dell’antagonista e di molte delle comprimarie riflette in pieno l’approccio divertito (e spesso anche divertente) di WayForward al fanservice: un involucro attraente per un gameplay (quasi) infallibile.

La-Sultana – Recensione Shantae per Nintendo Switch

In termini di gameplay, il fulcro di Shantae è quello di un metroidvania: il platformer più votato all’esplorazione che alle semplici sfide da un punto A a un punto B infarcite di salti, sebbene in fase di recensione questa piccola perla per Nintendo Switch non abbia mai mancato di mettere a dura prova i nostri riflessi. Contestualizzando il titolo nel periodo in cui è uscito (o anche facendone a meno), emerge già dai primi istanti di gioco tanta inventiva e voglia di distinguersi dalla massa. Matt Bozon e il resto della ciurma di WayForward avevano decisamente visto giusto, ma forse il gioco era anche troppo avanti coi tempi.

Tagliamo la testa al toro: sono presenti due versioni del gioco, ed ognuna di esse (come ha svelato lo stesso artefice del port, Modern Vintage Gamer) porta con sé i propri tre slot di salvataggio. Per un metroidvania, il tempo che il titolo chiede al giocatore di dedicargli non è poco, ma questo ha a che vedere con lo sfortunato periodo di debutto del gioco stesso (l’originale). Disgraziatamente, i primi anni duemila videro l’uscita del Game Boy Advance; anziché cambiare direttamente console, scelta più consigliabile col senno di poi, WayForward persistette nella propria visione limitandosi ad aggiungere il supporto ai tasti L ed R.

Shake your (risky) booty – Recensione Shantae per Nintendo Switch

In realtà, i contenuti di Shantae che fanno ricorso ai pulsanti “extra” non sono molti, ma visto che il port per Nintendo Switch ha reso necessari gli slot separati con una funzione di salvataggio rapido abbiamo optato, come consigliamo anche a voi di fare, di giocare direttamente la versione “GBA enhanced”. Purtroppo, però, nonostante lo schema di colori più chiaro questa incarnazione non si adatta alla più generosa risoluzione dello schermo del Game Boy Advance, e questo si ripercuote sul gameplay in uno dei suoi maggiori difetti. Probabilmente lo avrete già intuito, ma vorremmo fare una premessa.

In modo non dissimile dal primissimo Kid Icarus, abbiamo a che vedere con un titolo tanto più ostico quanto meno è il tempo trascorso con lui. Il gioco esordisce con l’assalto di Risky Boots a Scuttle Town, senza dare al giocatore molto tempo per capire alcuni rudimenti di gameplay. Ad esempio, un’informazione vitale durante il trambusto iniziale è la gestione “mariesca” della corsa: una pressione singola per colpire con la chioma di Shantae, una costante per scattare. I salti della ragazza, più o meno generosi, necessitano di inerzia, e correre fa la differenza tra la vita e la morte molto presto.

Bel mare, Belmont – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Parlando dei combattimenti, il colpo di frusta con cui Shantae può sfruttare i suoi capelli per difendersi risulta in una gestione poco fluida degli scontri, che in fase di recensione si trova ancora più in difetto considerando che stiamo giocando su Nintendo Switch. Contrariamente ad attacchi più dinamici, come la capriola di Donkey Kong Country o la giravolta di un Crash Bandicoot a caso, la guardiana di Scuttle Town spezza completamente il ritmo dell’esplorazione ogniqualvolta deve confrontarsi con un nemico, fermandosi in posizione per colpire. E il margine d’errore, per gli attacchi, è risicatissimo.

Visto che abbiamo tirato in ballo le fruste, un punto a favore di Shantae e a sfavore di esponenti più illustri dei metroidvania come Castlevania risiede nella nostra reazione ai colpi subiti. I sei punti vita iniziali, sebbene inizialmente molto pochi, sono improvvisamente sacrificabili se consideriamo che la loro perdita è la sola punizione per ogni colpo subito. Non c’è nessuno sbalzo all’indietro, e considerando quanto i primi piani della telecamera rendano molte cadute dei veri e propri salti della fede, è un bene. Dovrete comunque imparare ad affidarvi ai salvataggi rapidi, vista l’alternativa per chi vuole salvare in modo tradizionale.

Sai, sono giusto passato (remoto) di qui – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Come ogni metroidvania vecchio stile che si rispetti, in Shantae sono presenti i benedettissimi “punti di salvataggio”: quei punti sporadici in cui possiamo tirare il fiato, presenti solo nelle città e, occasionalmente, tra un borgo e l’altro. Avrete con voi delle vite, esaurite le quali si incappa in una schermata di game over (preferiamo la vista di Risky Boots al grugno di Uka Uka, ma son dettagli). Tuttavia, l’opzione “continue” non ci porta all’area in cui siamo stati sconfitti, ma al nostro ultimo salvataggio. Il rischio di perdere dei progressi è dunque quanto mai presente, tangibile e, talvolta, direttamente proporzionale a quanti ne abbiamo fatti.

Il che è davvero un peccato, visto che le traversate tra una città e l’altra diventano ben presto necessarie per motivi di trama o di negozi ed edifici esclusivi a ciascuna location. A testimonianza delle influenze di game design più vetuste, le scorciatoie sono presenti anche qui, ma con l’assurdo criterio di sblocco dei polipi di teletrasporto. In ogni area ne vanno trovati quattro, con i quali la protagonista può accedere ad una danza del ventre apposita per potersi spostare rapidamente da un posto all’altro. Tuttavia, spesso e volentieri almeno uno richiede di sbloccare qualcosa nei mondi successivi. Che senso ha?

Dai diamanti non nasce niente – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Scrivere questa recensione di Shantae per Nintendo Switch fino ad ora è stato una pugnalata. Lo è stato anche per noi, ma non temete: per fortuna abbiamo finito di parlarne male. Non a caso, abbiamo parlato di una fase iniziale più “fastidiosa”; non appena si sblocca la prima trasformazione l’avventura si apre considerevolmente. In una meccanica consolidata presente in quasi ogni seguito, l’eponima protagonista può beneficiare di danze del ventre speciali con cui trasformarsi in creature diverse. I poteri di ciascuna permettono a seconda dei casi di potenziare un aspetto tra mobilità ed efficacia in battaglia.

Prendiamo come esempio la prima abilità, nonché la più nota. La forma scimmiesca ci priva di ogni attacco, vero, ma ci permette anche di saltare molto più in alto e di arrampicarci su qualsiasi muro. Volendo fare un confronto con The Legend of Zelda, non ci viene tanto da pensare alle maschere di Majora’s Mask quanto alle semplici scorciatoie sbloccabili in ogni dungeon. Oltre ad aprirci nuove strade, ci semplifica mille volte il backtracking, dapprima tedioso e ora improvvisamente divertente. Parlavamo nell’incipit di fanservice legato a doppio filo con l’esperienza di gioco; intendevamo questo.

Grinding (Risky) Boots – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Il gioco ci invita a non abbassare comunque mai la guardia. Le trasformazioni non sono tutto, infatti, e già alla seconda città gli empori iniziano a vendere. Abbiamo equipaggiamento con cui facilitarci la vita, bracciali, anelli e collane, passando per pozioni ed altri strumenti monouso. Da buon metroidvania qual è, infatti, Shantae non si nega elementi da gioco di ruolo. Questi, ben presto, ci porteranno anche a ripeterci nel bastonare i nemici a ripetizione affinché lascino cadere qualche gemma. Esiste un night club a Scuttle Town per raggranellare denaro con la danza del ventre (un’idea oggigiorno forse improponibile), ma arriveremo anche alla parentesi da rhythm game.

In tal senso, i margini di miglioramento per le nostre possibilità di autodifesa si sprecano, tra espansioni per la nostra salute e quant’altro. La nostra volontà di esplorare e sperimentare viene ricompensata in modo encomiabile (per quanto la cosa diventi subito anche una necessità), in quanto ogni città presenta vantaggi diversi. Le due costanti rimangono i bagni termali, in cui rigenerarci in puro stile Kid Icarus (coincidenza?) e le già menzionate “Save room”. Per accedere ad alcune aree, però, bisogna anche tenere conto del ciclo di giorno e notte, una meccanica interessante ma occasionalmente intrusiva.

Che notte orrenda per avere una maledizione (del pirata) – Recensione Shantae per Nintendo Switch

I giochi di luce spettacolari del primo livello di Shantae non erano che un preludio all’alternanza di giorno e notte, forse meno “ambiziosa” del realismo visto in Pokémon Oro e Argento ma d’impatto indubbio. Al di fuori delle città e dei dungeon, infatti, occasionalmente calerà la notte, o viceversa sorgerà il sole a seconda dei casi. Questo influisce sul comportamento dei nemici, apertamente più ostile nelle ore notturne, ma può anche portare con sé dei vantaggi a partire dall’accessibilità variabile di alcune funzioni, come il già citato night club (appropriatamente aperto solo di notte).

Tra i minigiochi presenti nel gioco spicca la danza del ventre, che per un momento sveste questo metroidvania dei suoi panni di platformer per farne un rhythm game. Al di là delle pesanti implicazioni osé, tra la fascia oraria in cui avviene il tutto e il fatto che le gemme ci vengono gentilmente, ahem, lanciate dal pubblico, è un ottimo metodo per evitarci il grinding di tipo monetario per aggirare gli angoli più spinosi del gioco. Quando questo non basta, possiamo fare affidamento alle mappe, accessibili in modo leggermente più inusuale rispetto ad altri esponenti del genere.

Come non perdersi nella galleria d’arte – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Nel menù principale della versione Nintendo Switch del primo Shantae figura anche l’opzione “extras”, che consiste in una galleria di immagini che abbiamo consultato più volte in fase di recensione. Per quanto vecchi potessero essere, i bozzetti illustrativi sulla falsariga di Ken “Pokémon” Sugimori (manco a farlo apposta, fan della serie) sono stati preservati con grande cura, dando ai fan della mascotte di WayForward la possibilità di archiviarli a loro volta. Al di là dei disegni a mano, possiamo anche trovare mappe intere degli sprite dei personaggi, comprensive di quasi ogni loro animazione.

Tuttavia, non abbiamo parlato di “mappe” a caso. Sebbene l’insieme di tutti gli sprite per un elemento venga chiamata “mappa” (o spritesheet, se dopo vi va di scandagliare il web per curiosità), la galleria include generosamente anche le letterali mappe dei quattro dungeon principali. Forse lo scopo della loro inclusione è il mero impatto visivo dello scenario di un titolo a scorrimento laterale inquadrato da lontano. Noi, invece, ne abbiamo approfittato con molta ignoranza sfruttandole in tandem con i salvataggi rapidi per poterle consultare. Seppur forse involontariamente, questa versione fornisce più modi di gestire l’intera esperienza.

Virtuosismi artigianali – Recensione Shantae per Nintendo Switch

Ci avviamo alla milleunesima notte di questa recensione, valutando l’aspetto tecnico di Shantae per Nintendo Switch. Graficamente parlando, c’è ben poco da eccepire: il debutto della più amata protagonista di casa WayForward ha saputo trasudare personalità da ogni pixel sin dai primi istanti di gioco, con sprite così caratterizzati ed espressivi (quanto basta da schivare i ritratti durante i dialoghi) da fare impallidire anche l’operato di SNK con Metal Slug. Parlando di SNK, tiriamo in ballo per l’ultima volta il confronto iniziale con il primo SNK vs. Capcom (con cui condivide un eccellente filtro LCD): la riedizione di casa WayForward ci è parsa spoglia nelle aggiunte (la nuova schermata che sostituisce quella di Capcom nel gioco emulato rasenta il minimalismo), e si regge in piedi per i soli meriti del titolo originale.

Questa punta di rammarico non tocca affatto l’aspetto del sonoro, dove emerge il vulcanico talento di Jake “Virt” Kaufman. Dai toni marcatamente mediorientali della prima incarnazione di “Burning Town” alle melodie più sobrie come l’interno dei dungeon, ogni nota è al suo posto. Non ci sembra sia un caso, d’altronde, se il medesimo compositore è in seguito passato a progetti più grandi (DuckTales Remastered) o crossmediatici (Big Bad Bosses: Power Overwhelming, collaborazione con quattro canali YouTube diversi). L’esordio di Kaufman alla tastiera digitale ha chiarito subito che si trattasse di uno dei nuovi grandi nomi del settore. Anche se non avremmo disprezzato un test audio per goderci la colonna sonora in separata sede c’è davvero poco di cui lamentarsi.

Considerazioni conclusive

Shantae per Nintendo Switch, per quanto grezzo, è nato come diamante sin da subito. Gli otto euro e ventinove centesimi richiesti possono essere più o meno contestualizzabili, a seconda dei vostri gusti, ma se amate i platformer meno lineari e vi sentite all’altezza della sfida non possiamo che consigliarvelo caldamente. In caso contrario, possiamo solamente suggerire ai collezionisti di aggiungere l’icona del gioco al menù Home solo se in possesso dei rimanenti quattro, ma parlando onestamente, i fan della serie l’avranno già fatto. Ad impreziosire la versione per l’ibrida della Grande N contribuisce anche il fatto che la console al momento sia la sola ad ospitare l’intera saga.

Come gioco è figlio del suo tempo, nel bene e nel male. Da una parte, ha superato di gran lunga l’ambizione di molti altri giochi del tempo. Dall’altra, è comunque un titolo del 2002: non un cattivo titolo, ma indubbiamente più indirizzato ai fan già esistenti. Se non ne fate parte, vi conviene evitare l’ordine cronologico della saga e partire da titoli più facilmente appetibili. Per chi di voi lo ha già giocato sulla Virtual Console di Nintendo 3DS, poi, il consiglio è direttamente quello di lasciare la lampada lì dov’è. Eventualmente, ci penserà uno sconto a strofinarla nella caverna magica della Wishlist.

