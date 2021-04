Shantae: le parole dello youtuber Modern Vintage Gamer sul suo port per Nintendo Switch

A sorpresa le origini del port di Shantae per Nintendo Switch sono molto più artigianali di quanto pensassimo: è tutta opera di uno youtuber

Mentre stavamo lavorando alla recensione del port di Shantae (il primo, per Game Boy Color) su Nintendo Switch, abbiamo scoperto che si cela uno youtuber dietro questa riedizione. Trattasi del programmatore Modern Vintage Gamer, che è ufficialmente uscito dalla sfera amatoriale con questo port ottimizzato per la console ibrida in modi che non ci aspettavamo. A rivelarlo è stato lui stesso in persona, con un video sul suo canale che riporteremo per l’occasione. Includeremo anche qualcuno dei retroscena da lui rivelati, perché alcuni tocchi di classe proprio non ce li aspettavamo.

Shantae, un port più artigianale che mai: parola di youtuber

Nel suo ultimo video, lo youtuber ha rivelato che è stato il suo precedente port di Diablo ad attirare l’attenzione di Limited Run Games per fare lo stesso con il primo Shantae. Non essendoci più Capcom a fare da publisher ed essendo ormai inutile il logo della licenza di Nintendo, però, è stato necessario prima rimuovere ogni loro menzione. Per questo motivo, Modern Vintage Gamer ha dovuto prima decomprimere quei contenuti dalla ROM, per poi ricompilare il tutto dopo aver apportato le opportune modifiche. Queste ultime, a quanto pare, comprendono anche lo schema di comandi.

Questo permette al gioco originale di godere dei medesimi input visti nei capitoli successivi. Tuttavia, questa nuova mano di vernice da sola non è bastata: era necessario che l’emulazione fosse eccellente, motivo per cui Modern Vintage Gamer ha ricreato un programma apposito da zero. I passi sono stati tanti, ma incisivi: il punto di partenza è stato l’iconico Tetris per Game Boy, per poi passare anche a giochi più elaborati come Super Mario Land. MVG ha definito “surreali” i ringraziamenti ricevuti da Limited Run Games e dallo stesso Matt Bozon, creatore del gioco originale.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa inattesa svolta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.