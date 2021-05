The Coalition: al lavoro su Gears 6 e su una nuova IP?

Secondo Jeff Grubb, The Coalition dovrebbe essere al lavoro su Gears 6 e su una nuova IP. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata

The Coalition, software house che ha dato vita alla saga di Gears of War e membro fondamentale degli Xbox Game Studios, stando alle dichiarazioni recenti di Jeff Grubb durante una sua diretta streaming, sarebbe al lavoro su una nuova IP e su Gears 6. Molto attiva, dunque, la casa di sviluppo canadese con sede a Vancouver. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più relativo proprio al lavoro della software house e alle dichiarazioni di Grubb.

The Coalition: al lavoro su Gears 6 e nuova IP dedicata a Star Wars?

La notizia avrebbe sicuramente del clamoroso. Ci riferiamo all’indiscrezione rilasciata da Jeff Grub, secondo la quale The Coalition, oltre a lavorare al prossimo capitolo della saga di Gears (6) starebbe pensando, o addirittura sarebbe già al lavoro su una nuova IP legata all’universo di guerre stellari. Che questa indiscrezione sia arrivata durante lo Stars Wars Day (a proposito, auguri a tutti gli appassionati!) è da considerarsi solo un caso? Staremo a vedere che cosa ci riserverà il prossimo futuro. Sicuramente, le parole di Jeff Grubb, che di recente ha smentito la presenza proprio di Gears 6 al prossimo E3, fanno venire l’acquolina in bocca a tutti i videogiocatori.

The Coalition, dunque, sembra essere molto attiva su diversi fronti. Sia su quello che è, sicuramente, il proprio punto di forza, ovvero la saga di Gears of War, sia su quelle che possono essere delle nuove opere da portare a compimento. Inoltre, sempre per rimarcare la forte attività dell’azienda, sappiamo che la stessa stia supportando 343 Industries nella realizzazione del tanto atteso (e complesso) Halo Infinite che, potrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2021. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e notizie in merito.

