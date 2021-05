Realme Watch 2: svelato ufficialmente

Disponibile al momento solo in Malesia, il nuovo Realme Watch 2 rappresenta la naturale evoluzione della precedente generazione di smartwatch della casa cinese ad un prezzo contenuto

L’azienda tecnologica Realme ha da poco lanciato il suo nuovo Realme Watch 2, smartwatch dotato di una batteria da 350mAh che assicurerà, almeno in base a quanto dichiarato dalla società, fino a 12 giorni di autonomia in base al proprio stile di utilizzo. Rispetto al modello precedente, questa nuova iterazione supporterà dal punto di vista software fino a 90 modalità di allenamento (rispetto alle sole 14 disponibili nella vecchia generazione). Oltre a ciò, sarà in grado di monitorare l’ossigenazione del sangue, funzione che mai come di questi tempi renderà questo dispositivo estremamente utile.

Realme Watch 2: scheda tecnica

Display: LCD IPS da 1,4″ (320 × 320p) , 323 PPI , 2.5D Corning Gorilla Glass 3 ;

da , , ; Sensori: 3-axis accelerometro, sensore HR, Rotor Vibration motor ;

; Modalità sport: Outdoor Walking, Indoor Walking, Outdoor Running, Indoor Running, Dynamic Cycling, Hiking, Cricket, Yoga, Rowing, Strength Training, Basketball, Elliptical Machine, Free training ;

; Funzionalità fitness: misurazione HR automatizzata, monitoraggio HR 24/24 , Low heart rate reminder, Blood Oxygen (SpO2) Measurement, Sleep Detection, Steps, Calories, Distance, Water Reminder, Sedentary Reminder, Activity Records;

Multimedia: Music Control, Camera Control, Weather Forecast, Automatic Motion Recognition (Running/Walking);

Connettività: Bluetooth 5.0 per Android 5.0+ tramite realme Link app ;

; Notifiche: Call Notification, Message Reminder, Alarm Reminder ;

; Certificazioni: IP68 ;

; Dimensioni: 257,6 × 35,7 × 12,2mm ;

; Peso: 38g ;

; Batteria: 315mAh con autonomia fino a 12 giorni ;

con autonomia fino a ; Prezzo: ~45€;

Realme Watch 2: analisi

La sua certificazione IPS68 permetterà un utilizzo dello smartwatch anche in piscina durante una nuotata o sotto la doccia senza doversi preoccupare, appunto, di danneggiarlo. Le sue numerose funzioni spazieranno dall’analizzare la vostra qualità del sonno, al calcolare le calorie bruciate, nonché misurare il vostro battito cardiaco o il numero di passi fatti nell’arco della giornata. Sarà possibile inoltre visualizzare le notifiche che arrivano sul vostro smartphone grazie alla possibilità di collegarlo a quest’ultimo tramite il modulo Bluetooth 5.0 (lo smartwatch richiede almeno Android 5.0 sul vostro telefono per poter essere abbinato al medesimo). Nonostante l’elevato numero di sensori e di funzionalità software che questo dispositivo mette a disposizione, il prezzo di lancio è estremamente competitivo.

Cosa ne pensate del nuovo smartwatch di Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!