The Callisto Protocol: pubblicato un nuovo trailer

Recentemente Striking Distance e Krafton hanno pubblicato un nuovo trailer di The Callisto Protocol pieno di scene spettacolari e qualche sequenza inedita

Grazie a tutti i titoli horror in arrivo, nei prossimi mesi gli amanti del genere avranno pane per i loro denti. Al momento ci sono davvero tanti giochi dell’orrore molto attesi, ma il primo ad arrivare sugli scaffali sarà The Callisto Protocol.

Dall’annuncio ad oggi abbiamo avuto modo di vedere diverse volte il titolo in azione, ma sembra proprio che Striking Distance e Krafton abbiano ancora qualcosa in serbo per i fan. Recentemente infatti la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer di The Callisto Protocol pieno di scene spettacolari e qualche sequenza inedita.

Storia e violenza nel nuovo trailer di The Callisto Protocol

Se siete desiderosi di vedere in azione The Callisto Protocol allora di sicuro apprezzerete il nuovo trailer pubblicato qualche giorno fa su YouTube. Questo lungo video infatti offre un gran numero di informazioni interessanti legate alla storia del gioco e presenta anche tante scene d’azione estremamente violente e soddisfacenti. Se anche voi siete interessati a dare un’occhiata al trailer, potrete farlo grazie al video in calce qui sotto.

Oltre a mostrare in azione il gioco, questo video ci permette anche di ascoltare Lost Again, una nuova canzone esclusiva di Kings Elliot. Inoltre insieme al trailer è stata annunciata anche l’uscita del penultimo episodio di Helix Station, un’interessante serie audio legata al gioco.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.