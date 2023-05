Summer Game Fest 2023: Svelata la durata dell’evento, con annunci di rilievo

Geoff Keighley promette bombe: la durata del Summer Game Fest 2023 promette non poco spazio per molti annunci, “due o tre” in particolare

Nel giro di un paio di giorni, l’imminente PlayStation Showcase darà il via alla stagione estiva di annunci per tutta l’industria videoludica, tra Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward e, soprattutto, il Summer Game Fest 2023, con una durata degna della fama di sostituto della fu E3. Infatti avremo uno show live previsto giovedì 8 giugno. Tra due settimane ci attende uno spettacolo pirotecnico, viste le bombe metaforiche che Geoff Keighley ha già promesso al suo pubblico.

Noi, dal canto nostro, siamo già pronti ad allacciare le cinture… e, naturalmente, anche a seguire ogni singolo annuncio, taccuino alla mano! La promessa di Keighley combacia con la lista di partner presenti all’evento, che supereranno la ragguardevole quota di 40. Potete trovare la lista nell’immagine qui sotto, ed aspettarvi la presenza di PlayStation, Xbox, Electronic Arts, Activision, Ubisoft, CD Projekt RED e molti altri.

Una durata leggendaria: il Summer Game Fest 2023 promette faville

Nelle edizioni precedenti, il Summer Game Fest ha portato con sé annunci capaci di rubare la scena, e con la durata promessa dal mattatore videoludico che ha voluto lo show è evidente che quello del 2023 non sarà da meno. Avremo qualcosa del calibro di The Last of Us Part I ed Elden Ring? Stando alle dichiarazioni di Keighley sembra proprio essere questo il caso. Nella sua recente intervista con lo staff del sito di Epic Games, lo showman ha parlato di un paio di annunci “belli grossi per questo pubblico”. Il tutto ci intratterrà per circa due ore, in modo analogo a quanto visto la scorsa estate. Che le i reveal di particolare rilievo siano due, tre o quattro resterà materia di discussione anche dopo la conclusione dell’evento. Una cosa sola è certa: ci saranno abbastanza fuochi d’artificio per soddisfare tutti i palati!

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quali palle curve ha in serbo Keighley?