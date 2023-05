Disney Plus | Disponibile Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nuova aggiunta al catalogo di Disney Plus, visto che ora è finalmente disponibile Ant-Man and the Wasp: Quantumania, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo

Il Marvel Cinematic Universe si espande ulteriormente a partire da oggi, con l’arrivo nel catalogo dei film di Disney Plus di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In attesa anche di Secret Invasion, la nuova serie originale dei Marvel Studios in arrivo il 21 giugno su Disney Plus, potremo dunque avventurarci in questa pellicola diretta da Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfiffer, Kathryn Newton e Jonathan Mayors.

Il film è disponibile su Dinsey Plus in due versioni, la IMAX Enhanced e il Widescreen. La sinossi, così come dettagliata da Disney Plus, è a seguente:

I partner supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne tornano nei panni di Ant-Man e The Wasp. Con i genitori di Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne e la figlia di Scott, Cassie Lang, la famiglia esplora il Regno di Quantum, interagendo con strane nuove creature e intraprendendo un’avventura oltre i limiti di ciò che ritengono possibile. Diretto da Peyton Reed, sceneggiato da Jeff Loveness e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang.

Arriva su Disney Plus Ant-Man and the Wasp: Quantumania!

Nel catalogo di Disney Plus trovate anche le pellicole precedenti, Ant-Man e Ant-Man and the Wasp, oltre che Captain America: Civil War e Avengers Endgame. Se invece volete allontanarvi dall’universo Marvel, sappiate che è recentemente diventato disponibile Crater, pellicola originale Disney, e la miniserie A Small Light, di cui vi parleremo in maniera approfondita non appena possibile.

Ad ogni modo, a partire da oggi potrete vedere su Disney Plus la nuova pellicola del MCU, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

