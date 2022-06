Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi in arrivo!

Sono stati annunciati da Microsoft i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, scopriamo insieme quali saranno e quando saranno disponibili

Sono stati resi noti da Microsoft quelli che saranno i nuovi giochi disponibili per Xbox Game Pass. Il già corposo catalogo godrà dell’aggiunta di titoli come FIFA 22 e Far Cry 5, insieme anche ad altri nomi più o meno conosciuti come: Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, Naraka: Bladepoint oltre a quelli che già sono disponibili sul catalogo come: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge e Omori.

I nuovi giochi del Game Pass in arrivo a fine giugno

Oltre a quelli già rilasciati sul catalogo, i nuovi giochi del Game Pass saranno a disposizione dei giocatori a partire dalla seconda metà del mese di giugno. FIFA 22 ad esempio sarà disponibile su EA Play dal 23 giugno, quindi gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno giocare da quella data all’ultimo capitolo calcistico di Electronic Arts. Mentre per quanto riguarda Far Cry 5 gli utenti dovranno attendere fino all’1 di luglio.

Degna di nota è l’aggiunta di Naraka: Bladepoint, anche questo in arrivo il 23 giugno, dove potremo unirci a combattimenti online da 60 giocatori massimo. Oltre ad aver accesso a tutti i titoli sopra citati, i possessori di Game Pass Ultimate, avranno anche accesso ad ulteriori vantaggi come un pacchetto completo di Ms. Marvel Future in Marvel’s Avengers, un pacchetto Pass Tense Razorback in Halo Infinite oppure un pacchetto Awakening proprio in Naraka: Bladepoint. Siete soddisfati di questi nuovi titoli in arrivo sul Game Pass? O speravate in altro? Fateci sentire la vostra qui sotto nei commenti!

