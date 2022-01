Marvel’s Avengers: arriva She-Hulk?

Un nuovo leak comparso su Twitter potrebbe aver anticipato l’arrivo di She-Hulk all’interno del roster di Marvel’s Avengers

L’inserimento di Spider-Man all’interno dei personaggi giocabili di Marvel’s Avengers (almeno per i possessori di console PlayStation), sembrava aver calato il sipario sulle aggiunte previste per il titolo Crystal Dynamics e Square Enix, dato che questo era l’ultimo aggiornamento pianificato e comunicato per la produzione. Nonostante, per il momento, i piani futuri non siano ancora stati svelati ufficialmente, ci ha pensato un nuovo leak, che ha per protagonista She-Hulk, a smuovere le acque.

Marvel’s Avengers potrebbe accogliere presto She-Hulk

Le presunte ultime novità, per quanto al momento non ufficiali, ci giungono per mezzo di uno dei leaker più attendibili quando si parla del titolo Crystal Dynamics, ovvero Miller, che aveva già fornito numerosi dettagli in anticipo in passato, compreso il DLC dedicato a Black Panther. All’interno di uno dei suoi ultimi post, il leaker stavolta ha parlato dell’arrivo di Jennifer Walters, meglio conosciuta come She-Hulk, all’interno del gioco, sostenendo inoltre come a doppiarla troveremo l’attrice Krizia Bajos.

Krizia Bajos will be playing Jennifer Walters aka She-Hulk when she appears in Marvel's Avengers pic.twitter.com/u5yinWl8vT — Miller (@mmmmmmmmiller) December 30, 2021

La Bajos è nota per aver preso parte a numerose produzioni videoludiche, come Psychonauts 2, Halo Infinite, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Wasteland 3, Cyberpunk 2077, oltre al prossimo Gotham Knights, ed è interessante notare come sia sta lei stessa condividere il tweet di Miller, nonostante lo abbia in seguito cancellato: che si tratti di un indizio ulteriore in merito all’arrivo di She-Hulk all’interno di Marvel’s Avengers?

Ovviamente per la conferma non dobbiamo fare altro che attendere le prossime informazioni diffuse da Crystal Dynamics e Square Enix, e che noi di tuttoteK non mancheremo di riportarvi tempestivamente, pertanto non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci.

