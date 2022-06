Speaker portatili JBL: riempi l’estate di musica

Riempi l’estate di musica con il sound degli speaker portatili JBL, di diversi tipi e dimensioni, per rendere la tua estate indimenticabile

JBL (qui per maggiori informazioni) brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore, è pronto per accogliere l’estate con il giusto sound. L’azienda JBL propone una serie di speaker portatili perfetti per tutte le occasioni e tutte le tasche, in grado di portare emozioni e gioia in questa estate. Dall’aperitivo in ufficio fino al falò in spiaggia o alla festa al parco, gli speaker portatili JBL sono l’alleato perfetto in ogni momento. Combinando il suono di alta qualità con il design moderno e accattivante e una batteria di lunga durata, JBL permetterà agli utenti di festeggiare fino all’alba.

JBL PartyBox On-the-Go

Ed è subito festival privato, con JBL PartyBox On-The-Go. Dall’alba fino al tramonto, dal parco alla spiaggia, JBL PartyBox On-The-Go non lascerà mai senza musica! Il potente JBL Pro Sound dà inizio alla festa sincronizzandosi con luci pulsanti a LED e 100 watt di potenza JBL Pro Sound, per uno spettacolo garantito. Per chi vuole essere l’anima della festa, il PartyBox On-The-Go include il microfono wireless JBL per mettere in mostra le proprie doti canore e l’ingresso dedicato per suonare insieme agli amici. Fino a 6 ore di riproduzione, tracolla imbottita per il trasporto e certificazione IPX 4, che garantisce impermeabilità, completano il pacchetto del PartyBox On-The-Go.

Il JBL PartyBox On-the-Go è disponibile sul JBLstore a un prezzo consigliato di 329,99 euro.

JBL Xtreme 3

La musica è sempre l’anima della festa, e la potenza del suono di Xtreme 3 consente di renderla ancora più protagonista. Dotato dello strabiliante Original Pro Sound, il diffusore Xtreme 3 garantisce un suono potente e cristallino. Ulteriormente perfezionato dai quattro driver e dai 2 Bass Radiators che renderanno la festa indimenticabile. Se la potenza di un solo speaker non dovesse bastare, tramite la funzione PartyBoost c’è la possibilità di collegare altre casse compatibili per un impatto sonoro molto più incisivo. Inoltre, grazie alle certificazioni dustproof e waterproof, Xtreme 3 assicura il divertimento in qualsiasi situazione. La tracolla con apribottiglia incorporato che completa Xtreme 3 è quel tocco di classe che permette di far colpo ovunque.

JBL Xtreme 3 è disponibile su jblstore.it ad un prezzo consigliato di 329,99 euro.

JBL Flip 6

L’estate è da sempre la stagione delle avventure. JBL Flip 6 sa come renderla ancora più speciale. Lo speaker dotato del Original Pro Sound targato JBL è in grado di offrire un’esperienza sonora professionale. Questa, unita al sistema di diffusori a 2 vie composto da un driver ottimizzato di forma ovale, riesce ad accontentare anche i più pretenziosi. La cassa JBL Flip 6 è potente, facile da trasportare e resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67. Con 12 ore di autonomia, l’after party o il pre party sono sempre assicurati! Flip 6 è disponibile in una varietà di colori accattivanti, come rosso, blu, nero e grigio.

Il JBL Flip 6 è disponibile sul JBLstore a un prezzo consigliato di 139,98 euro.

JBL Go 3

Compatto, facile da trasportare ma allo stesso tempo potente. JBL Go 3, grazie al Pro Sound offre un suono sorprendente, ricco di bassi che ti permetterà di ascoltare le playlist preferite in qualsiasi momento della giornata. Grazie al design moderno, ai suoi tessuti variopinti, agli inserti vivaci e alle numerose tonalità e combinazioni cromatiche, JBL Go 3 è un accessorio must have per non passare inosservati. Pioggia, sabbia e polvere non rappresentano un problema dato che JBL Go 3 vanta la certificazione IP67. Nonostante le sue esigue dimensioni, l’audacia è una caratteristica che descrive perfettamente lo speaker JBL Go 3, assicurando 5 ore di musica con una singola carica.

Il JBL Go 3 è disponibile sul JBLstore a un prezzo consigliato di 39,99 euro.

E voi? cosa ne pensate di questi speaker portatili JBL? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).