Ryzen Embedded R2000: AMD annuncia la nuova serie

AMD annuncia la sua nuova serie Ryzen Embedded R2000. Scopriamo tutti i dettagli!

L’AMD (qui per maggiori informazioni) ha annunciato oggi la serie Ryzen Embedded R2000. I processori system-on-chip (SoC) di fascia media di seconda generazione ottimizzati per un’ampia gamma di sistemi industriali e robotici, visione artificiale, IoT e apparecchiature thin client. Ryzen Embedded R2000 Series raddoppia il numero di core e offre un significativo aumento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Con il nuovo modello R2515 che mostra fino all‘81% in più di CPU e prestazioni grafiche rispetto al processore della serie R1000 comparabile. Anche l’efficienza delle prestazioni per watt è ottimizzata utilizzando l’architettura core “Zen+” con grafica AMD Radeon per capacità multimediali ricche e versatili. I processori Ryzen Embedded R2000 possono alimentare fino a quattro display indipendenti con una brillante risoluzione 4K.

Dettagli sul nuovo Ryzen Embedded R2000

I processori integrati della serie R2000 sono scalabili fino a quattro core CPU “Zen+” con otto thread, 2 MB di cache L2 e 4 MB di cache L3 condivisa. Ciò offre ai progettisti di sistemi embedded una grande flessibilità per scalare prestazioni ed efficienza energetica con un’unica piattaforma di elaborazione. Con il supporto per memoria dual-channel DDR4 fino a 3200 MT/s e connettività I/O ampliata, i processori Ryzen Embedded serie R2000 offrono una larghezza di banda di memoria superiore del 50%. Inoltre, possiedono una connettività I/O fino a 2 volte maggiore rispetto ai processori della serie R1000.

Alimenta fino a quattro display indipendenti con una nitida risoluzione 4K sfruttando le interfacce DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b o eDP 1.3. Ampio set di periferiche e interfacce ad alta velocità con un massimo di 16 linee di PCIe Gen3, 2x SATA 3.0 e 6 porte USB (USB 3.2 Gen2 e 2.0). Il supporto del sistema operativo include Microsoft Windows 11/10 e Linux Ubuntu LTS. Funzionalità di sicurezza di classe enterprise supportate da AMD Secure Processor per proteggere i dati sensibili e convalidare il codice prima che venga eseguito. AMD Memory Guard per la crittografia della memoria DRAM in tempo reale. La disponibilità pianificata dei prodotti si estende fino a 10 anni, fornendo ai clienti una roadmap di supporto a lungo ciclo di vita.

Dichiarazioni

Per applicazioni industriali come robotica e visione artificiale, ma anche thin client e mini-PC, la serie Ryzen Embedded R2000 alza il livello di prestazioni e funzionalità,

ha affermato Rajneesh Gaur, vicepresidente aziendale e direttore generale, Adaptive & Embedded Computing Group presso AMD. Che ha aggiunto:

La serie Embedded R2000 offre ai progettisti di sistemi maggiori prestazioni, potenza ottimizzata e grafica migliore, il tutto con un percorso di aggiornamento senza interruzioni.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo Ryzen Embedded R2000? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).