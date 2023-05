Xbox: annunciato il programma Xbox Game Pass Friend

Xbox annuncia il nuovo programma Xbox Game Pass Friend, andiamo a scoprire di cosa si tratta e quali sono i dettagli di questa interessante iniziativa

L’Xbox Game Pass è uno dei maggiori punti di forza (se non il maggiore) di tutto il parco console di casa Microsoft. Si tratta di un vastissimo catalogo di videogiochi ai quali gli utenti possono accedere tramite il pagamento di un abbonamento. Numerosi e interessanti sono i titoli presenti, in questa guida potrete scoprire quali sono i migliori giochi presenti. Da oggi, però, Xbox Game Pass aggiunge una nuova funzionalità, definita dal colosso di Redmond con il nome: “Friend“. Si tratta di un programma che dà la possibilità agli attuali membri di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass di far provare gratuitamente PC Game Pass fino a 5 persone per una durata di 14 giorni.

Xbox Game Pass Friend: tutti i dettagli e le novità del nuovo programma di Microsoft

I membri Game Pass possono trovare nella schermata Home l’apposito pulsante “Give PC Game Pass” (Regala PC Game Pass): basterà un semplice click per condividere il codice di prova e far scoprire ai propri amici i giochi disponibili nel catalogo PC Game Pass, tra cui Redfall, il nuovissimo sparatutto vampiresco firmato Arkane Studio, in uscita oggi.

Inoltre, chi darà inizio al periodo di prova gratuito potrà godere di tutti i benefici, tra cui:

nuovi titoli Xbox Game Studios disponibili al giorno del lancio

centinaia di giochi per PC di alta qualità

iscrizione a EA Play

giochi per PC e mobile di Riot Games, tra cui Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runterra

Fateci sapere che cosa ne pensate e se darete la possibilità a qualche vostro amico di provare l’Xbox Game Pass. Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a rimanere sintonizzati su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.