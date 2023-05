Redfall: oggi è il day one, disponibile in tutto il mondo!

Il nuovo videogame, Redfall, targato Bethesda e Arkane Studio è da oggi disponibile in tutto il mondo, il day one è finalmente arrivato. Scopriamo ulteriori dettagli in questa news dedicata

Il day one di Redfall è finalmente giunto, da oggi, il nuovo titolo sviluppato, prodotto e distribuito da Arkane Studio e Bethesda è finalmente disponibile sul mercato. Un mese, quello di maggio, che si apre con un gioco molto atteso e che andrà a rimpolpare il catalogo Xbox e in particolar modo il Game Pass, offrendo, così, un’ulteriore opera al parco titoli già molto ghiotto. Si tratta di un’esclusiva, per lo meno in questa fase della sua vita e a maggior ragione i riflettori puntati sono molteplici. Redfall si presenta come un titolo story driven che potrà essere affrontato o in solitaria o in compagnia di altri utenti/amici, fino ad un massimo di quattro giocatori.

Redfall: day one, trailer e dettagli

Come detto e presentato in precedenza in Redfall, i giocatori si affrontano in un FPS unico e basato sulla trama che offre la scelta di uccidere i vampiri da soli o fare squadra con un massimo di altri tre amici. Spetta agli improbabili eroi Layla, Devinder, Remi e Jacob indagare sull’isola un tempo pacifica, capire come e perché i succhiasangue hanno preso il sopravvento e poi piantare un paletto nei loro cuori. Queste le principali informazioni da sapere relativamente a questa nuova uscita. Voi che cosa ne pensate? Siete in hype? Lo proverete tramite Game Pass?

Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti e novità. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.