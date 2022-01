Horizon Forbidden West: aggiornamenti sul peso per PS5

Si avvicina inesorabile la data di uscita di Horizon Forbidden West, e nell’attesa vengono rivelate sempre più informazioni sul gioco: in questo articolo vedremo insieme qual è il peso del gioco nelle varie versioni per PS5

Nell’attesa che arrivi questo fatidico 18 febbraio, data della release ufficiale di Horizon Forbidden West, continuano ad arrivare nuove informazioni sul gioco e su tutto quello che ci ruota attorno. In particolare, abbiamo visto circa un mese fa quale sarebbe stato il peso del gioco per PS5 secondo l’utente Twitter PlayStationSize: ebbene, secondo un nuovo tweet, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il peso di Horizon Forbidden West. Vediamo di seguito di che cosa si tratta.

Horizon Forbidden West: quale sarà quindi il peso del gioco per PS5?

Secondo il tweet originale, la versione PS5 di Horizon Forbidden West avrebbe dovuto avere un peso di circa 96 GB; una dimensione dei file di gioco elevata, nonostante il peso molto simile del predecessore e nonostante il fatto che oggigiorno moltissimi giochi tripla A ad alto budget si avvicinino a quelle dimensioni. Ebbene, secondo l’ultimo aggiornamento di PlayStationSize su Twitter, c’è una piccola ma sostanziale differenza rispetto a ciò che è stato detto precedentemente.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5) (Reminder) ⬛ Still Without Update 🟦 All Regions Size 🟪 US : 85.913 GB

🟩 EU : 96.350 GB

🟥 JP : TBD , Still Not Added to database 🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest https://t.co/qcdbzilesj pic.twitter.com/SiS552csVs — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 22, 2022

La versione europea di Horizon Forbidden West peserà effettivamente 96,350 GB, mentre però la versione degli Stati Uniti avrà un peso ridotto di un certo margine, ovvero di 85,913 GB. Per quanto l’ordine di grandezza sia sempre lo stesso, più di 10 GB di differenza sono parecchi, e perciò ci chiediamo che cosa sia successo da determinare una differenza così netta tra Europa e Stati Uniti. Per quanto riguarda la versione giapponese del titolo, non abbiamo a disposizione informazioni sul peso per vedere se vi sono ulteriori differenze.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West è in uscita per PS4 e PS5 il 18 febbraio 2022.