CoD Warzone: Rambo e McClane nel prossimo aggiornamento!

CoD Warzone e gli altri giochi della serie si arricchiranno con i personaggi di Rambo e McClane con il nuovo aggiornamento. Ecco i dettagli

Strano ma vero: un duo di vecchie glorie del lussureggiante panorama cinematografico degli anni ’80 stanno per fare il loro debutto nel franchise di Call of Duty grazie al prossimo aggiornamento di Warzone, John McClane e John Rambo saranno presto entrambi parte della mischia del gioco suddetto e non solo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Warzone: Rambo e McClane arrivano nel prossimo aggiornamento, ecco la data d’uscita di quest’ultimo

Ebbene sì, Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War e Call of Duty Mobile questo mese, come parte del consueto aggiornamento di metà stagione della Season 3, riceveranno importanti aggiunte, prima tra tutte quella dei personaggi di John McClane e John Rambo. Questi nuovi personaggi sono stati annunciati da Activision stessa sui propri canali social prima di potenziali leak e spoiler. L’update di cui vi parliamo dovrebbe arrivare il 20 maggio come riportato nel tweet che vi proponiamo qui in basso.

Some heroes Die Hard. Others draw First Blood. The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021

Rambo e McClane hanno entrambi armi iconiche che potrebbero fare “scintille” in Call of Duty: l’arco compound di Rambo e le frecce esplosive, tanto per dirne due. John McClane è un po’ più “tradizionalista” da questo punto di vista, preferisce sfruttare pistola e mitragliatrice. I fan hanno condiviso online le foto dei due personaggi nel gioco, anche se alcuni di essi hanno sostenuto che i modelli sembrano un po’ fuori posto.

Anche Nakatomi Plaza è stato mostrato nell’immagine teaser di Activision; si tratta dell’edificio degli uffici in cui si svolge Die Hard. Era il sito di una battaglia avanti e indietro tra McClane e una banda di terroristi guidati da Hans Gruber, il che lo renderebbe appropriato per una possibile nuova mappa di gioco. Per quanto riguarda Warzone, qualche giorno fa si era vociferato di un possibile sbarco dello shooter sul mercato mobile, maggiori dettagli in questa news. Di recente, inoltre, anche lo studio di Crash Badicoot 4, Toys for Bob si è unito ai team di Activision addetti ai lavori su Warzone.

