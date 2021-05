Pokémon: il nuovo brano di Katy Perry è disponibile

“Electric” ci racconta un nuovo modo di intendere la vita: come un’avventura, nel perfetto connubio tra Pokémon e la pop star Katy Perry

Non sapevamo se catalogare questa notizia come videoludica o musicale, ma è nel primo campo che Pokémon ha trovato le origini un quarto di secolo fa: la cosa sorprendente è che Katy Perry si unisce ai festeggiamenti dell’anniversario. Si sapeva da tempo che stesse bollendo in pentola un nuovo brano, e ora l’artista ha rilasciato un brano in cui le creature di Nintendo e Game Freak fungono da metafora per il messaggio di incrollabile ottimismo che da sempre aleggia tra le note della cantante. In “Electric”, il tipo a cui appartiene Pikachu è allegorico; è la vita ad essere elettrizzante.

Il venticinquesimo Pokémon è “Electric” per Katy Perry

Già in passato, come ad esempio per il lungometraggio Pokémon: La Forza di Uno, artisti mainstream come Laura Pausini e “Weird Al” Yankovic hanno prestato la voce al franchise, e ora Katy Perry si unisce a questa famiglia in costante crescita. Non mancano le easter egg per i fan di entrambi gli elementi coinvolti, come una citazione alla prima sigla inglese dell’anime tra i primi versi e l’uso esplicito di un Pikachu femmina intuibile dalla coda. Gli ammiratori dell’artista possono invece ricordare quanto anche in Roar avesse parlato di “camminare nel fuoco”, o come anche qui la cantante ci invitasse ad alzare l’autostima come in Firework.

Una vita più “elettrica”, per estensione, allude anche alla capacità di pensare fuori dagli schemi. In modo analogo, abbiamo dentro di noi il “potere” (inteso anche come energia elettrica) di cambiare le cose. Dopo il concerto di Post Malone, dunque, anche qui il fanservice per i milioni di Allenatori sparsi in giro per il mondo non manca. In attesa di novità su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, dunque, i festeggiamenti per lo spegnimento della venticinquesima candelina sono già iniziati; per sapere se i nuovi titoli si riveleranno all’altezza delle aspettative, però, dovremo ancora attendere.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'omaggio di Katy Perry al franchise? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.