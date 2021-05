Epic Games Store: il nuovo gioco gratis vi porta nel passato

Curiosi di sapere qual è il nuovo gioco scaricabile gratis dall’Epic Games Store? Ve lo sveliamo noi in questo nostro articolo

Per anni la vetrina digitale online del gaming su PC è stata dominata principalmente da una particolare azienda, Valve. Attraverso il mercato Steam, i giocatori sono stati in grado di rivendicare innumerevoli titoli in versione digitale ricorrendo a sconti e offerte decisamente allettanti. Per non parlare del fatto che nel corso degli anni Steam si è evoluto e ha incluso più funzionalità per i giocatori come un mezzo per connettersi con una comunità, creare liste dei desideri e risultati. Sebbene siano emersi altri servizi della concorrenza, nessuno offriva un incentivo eccessivo a passare attraverso il loro servizio di vetrina alternativo.

Questo fino a quando Epic Games Store non è entrato “nella mischia”. Con Epic che ha fondi in quantità per sostenere la vetrina suddetta, abbiamo assistito a diversi tentativi di portare i giocatori sul client del noto publisher e lontano dal mercato Steam di Valve. Uno dei mezzi per farlo era attraverso accordi contrattuali stipulati con editori e sviluppatori. Al di là di questo, venendo al sodo, il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store è The Lion’s Song, un titolo di avventura narrativa. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ecco il trailer di The Lion’s Song, il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store scaricabile fino al 20 maggio

Dopo Pine, di cui vi avevamo parlato in questo articolo, da ieri, 13 maggio (fino al 20), l’Epic Games Store vi permette di scaricare un nuovo gioco gratis: The Lion’s Song. Trattasi di un’avventura narrativa-interattiva che vi porterà nel passato dell’inizio dello scorso secolo, per seguire le curiose vicende di un gruppo di artisti austriaci.

Vi lasciamo alla descrizione del gioco disponibile sullo store di Epic:

The Lion’s Song è ambientato nell’Austria di inizio 20° secolo e ogni episodio seguirà un personaggio diverso. Ogni personaggio possiede una mente eccezionale e il gioco catapulta i giocatori in una storia che racconta di lotte interne per ritrovare la creatività, connessioni umane e ispirazione. Una compositrice talentosa che soffre di blocco dello scrittore prima del concerto di debutto, un pittore emergente che migliora superando difficoltà dopo difficoltà e una brillante matematica che cerca di farsi sentire in un mondo di soli uomini. Saranno le scelte che il giocatore prenderà a determinare se i protagonisti otterranno il successo meritato.

Per quanto riguarda il prossimo titolo gratuito, Epic ha annunciato proprio ieri che si tratterà di un gioco “misterioso“, maggiori dettaglio in questa news.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.