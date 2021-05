Call of Duty Warzone: in arrivo su mobile?

Tramite un post sul proprio profilo Linkedin, Activision ha rivelato di stare lavorando a una versione per mobile di Call of Duty Warzone

Il mercato del videogioco per piattaforma mobile è in espansione continua da diversi anni e, di conseguenza, non ci sorprende che Activision si stia operando per rendere giocabile Call of Duty Warzone da questo tipo di piattaforme. Da quanto pubblicato di recente dall’azienda, appare infatti estremamente probabile che la versione free to play dell’amato gioco di guerra sia destinata a divenire accessibile anche da cellulare.

Call of Duty Warzone su mobile: la conferma arriva da Activision

Il fatto che Activision sia seriamente intenzionata a rendere Call of Duty Warzone giocabile tramite smartphone si evince chiaramente dal profilo Linkedin dell’azienda. Al suo interno è apparso di recente un post nel quale l’impresa ha reso pubblico il suo impegno nella creazione di un nuovo team di sviluppo, per il quale ricerca sia creativi e designer che ingegneri e sviluppatori, destinato a occuparsi proprio della realizzazione di questo e di altri progetti videoludici destinati a essere giocati tramite mobile.

Il progetto che vuole Call of Duty approdare su mobile si affianca agli altri che coinvolgono il titolo. È infatti recente la conferma che Sledgehammer sta lavorando allo sviluppo del prossimo titolo canonico del franchise. Si deve quindi ancora capire qual è la priorità che Activision vorrà dare a questo progetto e, di conseguenza, quali saranno le tempistiche entro le quali potremo aspettarci delle novità concrete al riguardo.

