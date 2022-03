Usain Bolt entra nel mondo degli eSport

Il leggendario corridore Usain Bolt ha deciso di entrare nel mondo degli eSport come co-proprietario di un’organizzazione

L’organizzazione irlandese di eSport WYLDE ha annunciato che il famoso corridore Usain Bolt si è unito all’azienda diventandone il co-proprietario. Come parte dell’organizzazione Bolt lavorerà verso l’obiettivo comune dell’organizzazione di scoprire e supportare giovani talenti dando sempre un occhio di riguardo alle questioni di diversità e inclusività. Inoltre il suo supporto servirà anche per migliorare il brand di WYLDE.

Usain Bolt e il suo nuovo impegno nel mondo degli eSport

Le prime dichiarazioni di Usain Bolt riguardo la sua entrata nel mondo eSport diventando co-proprietario di WYLDE sono state:

WYLDE sta intraprendendo un viaggio per diventare uno dei più grossi brand nel mondo degli sport. Negli eSport, come nell’atletica, è importantissimo avere una mentalità competitiva e vincente. Non vedo lora di lavorare insieme al team di WYLDE per aiutare i nostri atleti a raggiungere il loro pieno potenziale, assicurandoci sempre di avere cura della loro salute fisica e mentale.

L’organizzazione irlandese ha sede a Dublino ed è stata fondata 2 anni fa da Steve Daly e David Cronin. Al momento WYLDE ha dei team che competono in Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League e Fifa. Nel 2021 l’azienda ha creato un’accademia per seguire nuovi talenti, organizzando anche diversi tornei e fornendo dei coach professionisti ai giocatori.

