Ubisoft Forward | Assassin’s Creed Codename Jade: primo trailer e beta annunciata!

Sul palco dell’Ubisoft Forward di ieri sera si è presentato per la prima volta con un trailer anche Assassin’s Creed Codename Jade, spin-off per dispositivi mobile del franchise: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

In questo periodo di “finto E3”, fra Sony e Microsoft che si fanno guerra, tutte le aziende stanno tenendo eventi su eventi per mostrare cosa hanno in arrivo nel prossimo periodo. Insieme a Mirage e Nexus VR, sul palco dell’Ubisoft Forward di ieri sera è stato ufficialmente presentato, per la prima volta, anche Assassin’s Creed Codename Jade. Se, dunque, da una parte abbiamo un ritorno alle origini, da un’altra un allungamento verso la Realtà Virtuale, con Codename Jade Ubisoft punta al mercato dei dispositivi mobile, dopo aver stretto una partnership con Level Infinite, marchio dedicato al fornire giochi mobile di alta qualità.

Assassin’s Creed Codename Jade si mostra con un primo trailer!

Con Assassin’s Creed Codename Jade avremo accesso a un open-world ambientato nella Cina del terzo secolo a.C. e caratterizzato dagli elementi di gioco tipici del brand: esplorazione, parkour, combattimento e assassinio silenzioso. Per la prima volta potremo personalizzare l’aspetto dell’assassino per renderlo davvero nostro, prima di affrontare un viaggio ricco di storia antica e pericoli nascosti. Durante quest’epoca, la dinastia Qin unificò la Cina e assicurò la via commerciale verso l’Occidente. Dovremo dunque affrontare i predoni del deserto, lavorando per smantellare cospirazioni e affrontando nuove sfide lungo il percorso dalla Grande Muraglia alla capitale imperiale di Xianyang.

Oltre al trailer, Ubisoft ieri sera ha annunciato l’avvio di diverse fasi beta per Assassin’s Creed Codename Jade, la prima delle quali inizierà nel corso dell’estate. Fateci sapere che cosa ne pensate di quest’operazione qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!