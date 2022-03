State of Play: Returnal accoglie l’update co-op Ascension

Il fortunato titolo di Housemarque, Returnal, si aggiornerà a breve tramite l’update gratuito Ascension, che introdurrò la co-op ed una modalità survival

Se non ne avete ancora avuto abbastanza di Returnal, l’esclusiva PS5 realizzata dai ragazzi di Housemarque, tra pochi giorni avrete tantissime buone ragioni per tornare a morire (e morire) su Atropos. Nel corso dello State of Play di ieri sera, difatti, è stato annunciato l’imminente arrivo dell’update 3.0 dello shooter, chiamato Ascension, che andrà ad introdurre alcune interessanti novità all’interno della letale avventura di Selene.

State of Play: Returna abbraccia la co-op grazie all’update Ascension

Ascension sarà ufficialmente disponibile per tutti i possessori del titolo Housemarque, in forma completamente gratuita, a partire dal prossimo 22 di Marzo, giorno in cui sarà distribuito l’update 3.0. L’introduzione più interessante è sicuramente legata all’implementazione della modalità cooperativa all’interno della campagna di gioco, ma anche la Torre di Sisyphus siamo sicuri che saprà attirare l’attenzione dei giocatori: si tratta di una modalità sopravvivenza, ambientata all’interno di una torre con numerosi piani da scalare.

Per poter accedere alla torre in questione, i giocatori di Returnal che avranno installato Ascension, dovranno prima recuperare l’Icarian Grapnel. Fatto ciò potranno tentare la scalata, che sarà contraddistinta da varie fasi, ciascuna suddivisa in 20 piani, in cui l’obiettivo sarà quello di uccidere tutti i nemici presente nell’area di gioco. Ovviamente nel corso della partita recupereremo svariate armi (tra le quali sembra ci saranno anche delle new entry), e come nel gioco principale, la morte ci costringerà a ricominciare tutto dal principio. Sembra, inoltre, che saranno introdotte anche nuove cinematiche legate alla storia, oltre a nuovi boss. Purtroppo la co-op non sarà disponibile per le sequenze nella Casa, nella Torre di Sisyphus e nel Challenge Mode.

