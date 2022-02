Tiny Tina’s Wonderlands è entrato ufficialmente in fase Gold

Tiny Tina’s Wonderlands, il looter shooter targato Gearbox Software, è entrato ufficialmente in fase Gold: la data d’uscita si avvicina inesorabilmente e noi non vediamo l’ora

“Lo spin-off di Borderlands”, ormai chiunque lo conosce così, ma forse Tiny Tina’s Wonderlands saprà offrirci un’altra chiave di lettura personale dell’universo creato da Gearbox. Presentato ufficialmente nel corso del Summer Game Fest dello scorso anno, il titolo si è mostrato più volte in questi mesi, sorprendendo tutti anche e soprattutto grazie all’inconfondibile stile degli sviluppatori. Se volete gettare uno sguardo in questo universo alternativo a Borderlands, fra i giochi gratis con il PlayStation Plus di febbraio 2022 trovate Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Tutto questo in attesa dell’arrivo del nuovo titolo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S il prossimo 25 marzo.

Gearbox ha annunciato, nelle scorse ore, che ormai lo sviluppo di Tiny Tina’s Wonderlands è completo. Il gioco è quindi ufficialmente entrato in fase Gold, ossia il software completo per essere “stampato” sulle varie copie fisiche è pronto. Da oggi in poi, gli sviluppatori continueranno alla rifinitura del titolo per la correzione di eventuali bug e inesattezze, per una patch che sarà sicuramente disponibile a partire dal day one. Il team di sviluppo lo ha annunciato tramite un tweet nei canali ufficiali, che vi lasciamo qua sotto.

don't look now 👀 Tiny Tina's Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022

Tiny Tina’s Wonderlands è in fase Gold: pronti al lancio?

Tiny Tina’s Wonderlands è ambientato, come detto, nello stesso universo di Borderlands, ma è basato sul gioco da tavolo Bunkers and Badassess, in cui Tiny Tina si veste da Bunker Master e crea diversi scenari in cui avventurarsi. In questo scenario, i giocatori dovranno prendere parte alla lotta contro il Dragon Lord per tentare di salvare le Wonderlands. Saranno disponibili sei classi da cui scegliere, come lo Stabbomancer, votato allo stealth con coltellino annesso, o la ranger Spore Warden. Se invece preferite le arti oscure potreste scegliere il Graveborn, mentre gli appassionati di ascia e combattimento pesante troveranno più affine il Brr-Zerker.

Prepariamoci quindi ad una nuova avventura piena di trope degli RPG: Tiny Tina’s Wonderlands è ufficialmente in fase Gold ed è pronto ad uscire il prossimo 25 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo titolo di Gearbox Software qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!