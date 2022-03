EA Play Live 2022 cancellato: la conferma di Electronic Arts

Recentemente, Electronic Arts ha confermato che, per motivi prettamente logistici, l’EA Play Live 2022 è ufficialmente cancellato: scopriamo insieme tutti i dettagli

Con l’avvicinarsi dell’estate iniziano, ovviamente, i rumor e le voci di corridoio inerenti il prossimo E3. E sebbene ancora non sia il momento, tutte le grandi compagnie che per decenni hanno portato i loro prodotti sul palco più grande dedicato all’intrattenimento videoludico iniziano a muoversi, dietro le quinte o allo scoperto, per decidere cosa fare. Recentemente, ad esempio, in un’intervista ad IGN Electronic Arts ha annunciato che non trasmetterà l’EA Play Live 2022 quest’anno. La conferenza aveva di solito un suo spazio proprio nel periodo dell’E3 e serviva alla compagnia per mostrare qualcosa dei titoli in arrivo o non ancora annunciati.

Un rappresentante della compagnia ha affermato:

Amiamo il fatto che l’EA Play Live sia il nostro modo di stabilire una connessione con i nostri giocatori e poter condividere con voi tutte le novità. Tuttavia, quest’anno non siamo nella situazione di potervi mostrare tutto in una sola data. Stanno accadendo cose piuttosto interessanti nei nostri studi principali e quest’anno potremo rivelarvi moltissimo su questi progetti, quando sarà il momento giusto per ciascuno di loro.

EA Play Live 2022 cancellato: che ne sarà dell’E3 quest’anno?

Le conferenze EA Play Live sono nate nel lontano 2016, quando Electronic Arts decise di dar vita ai propri eventi lontani dall’E3, a cui sono poi tornati vicini nel corso degli anni. A seguito della pandemia di Coronavirus, l’evento, così come praticamente tutti quelli inerenti l’industria, è stato trasformato in forma digitale od ospitato in uno studio senza pubblico. E nonostante l’edizione fisica dell’E3 2022 sia stata cancellata, l’evento digitale è ancora in programma, nonostante alcuni report e rumor che vorrebbero dire il contrario.

Sebbene l’EA Play Live 2022 sia stato dunque cancellato, alcuni rumor confermerebbero invece un evento Microsoft nel mese di giugno, proprio in prossimità dell’E3. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!