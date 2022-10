The Witcher Remake annunciato ufficialmente: ecco i primi dettagli!

Ormai parlare di CD Projekt Red è quasi diventato uno spauracchio, a causa della terribile nomea che la casa di sviluppo ha acquisito dopo l’altrettanto terribile lancio di Cyberpunk 2077. Prima di allora, in realtà, la software house polacca era oltremodo rispettata in ambito videoludico, complice anche l’amore e l’affetto (ancora presenti) che una vastissima fetta di videogiocatori aveva nei confronti della serie di The Witcher, specialmente verso il terzo capitolo. Che sì, a quanto pare è ufficiale, sta per ritornare con un remake del primo capitolo della trilogia di Geralt di Rivia. Nelle scorse ore, infatti, CD Projekt Red ha ufficialmente svelato l’esistenza di The Witcher Remake.

Il gioco è attualmente nelle primissime fasi di sviluppo ed è in mano a Fool’s Theory, una software house di terze parti guidata da ex sviluppatori di The Witcher. CD Projekt Red, stando alle parole del frontman che ha dato la notizia, sta guidando il lato creativo, supervisionandolo in tutti i suoi dettagli. Sappiamo però che The Witcher Remake è il precedentemente noto Project Canis Majoris, ma non è l’unico progetto dedicato alla serie in sviluppo presso CDPR. C’è anche il così noto Project Polaris, l’inizio di una nuova trilogia dedicata a The Witcher, che conta più di 150 dipendenti al lavoro e che vedrà arrivare ben due sequel nel corso di sei anni. Vediamo!

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!

We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP

— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022