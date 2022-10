Victoria 3: disponibile il nuovo titolo di Paradox Interactive

Il nuovo titolo creato dai ragazzi di Paradox Interactive, Victoria 3, è ora disponibile per i videogiocatori su PC

Victoria 3 è il nuovo gioco storico di grande strategia dei maestri della forma di Paradox Interactive. Ambientato nel drammatico secolo dal 1836 al 1936, il titolo ci proietta come spirito guida non solo di una nazione, ma di un popolo, rispondendo ai suoi bisogni materiali e politici mentre i cambiamenti nella tecnologia, nell’ideologia e nella diplomazia trasformano il mondo. Ogni individuo, dall’umile servitore al potente industriale, avrà un ruolo da svolgere in questo grande dramma mentre costruiremo fabbriche, ci occuperemo del commercio di beni preziosi, riformeremo il nostro governo e sconfiggeremo i mastini della guerra.

Fondiamo il nostro impero in Victoria 3

Il titolo si presenta come un immenso mondo simulativo in cui ogni nostro obiettivo si fonderà con le esigenze della nostra nazione. Ogni abitante infatti sarà simulato, sia esso un ricco capitalista o un più modesto contadino. Ognuno avrà le sue convinzioni personali, preferenze politiche e un determinato standard di vita da mantenere.

Quest’ultimo obiettivo si potrà raggiungere implementando l’economia del nostro paese attraverso la costruzione di nuovi edifici ed industrie, scambiando beni in eccedenza nei mercati del mondo e importando ciò che è richiesto dalla nostra popolazione. Proprio sotto questo aspetto, la diplomazia svolgerà un ruolo molto importante. Evitare lo scoppio di guerre e fare pressioni con gli alleati sui nostri rivali ci garantirà una fioritura economica maggiore, risparmiandoci tempo e risorse.

Tuttavia alcune scelte potrebbero far inasprire i rapporti con una determinata fazione politica all’interno del nostro paese. Tutte queste scelte da prendere si svolgeranno su una mappa interattiva che vedrà la crescita di importanti snodi ferroviari tra città fiorenti che fino a poco prima erano degli anonimi borghi. Il gameplay garantirà poi una rigiocabilità pressoché infinita grazie a tutte le nazioni presenti all’interno del titolo.

Vi ricordiamo che Victoria 3 è disponibile per PC al prezzo consigliato di 49,99 €.