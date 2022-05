The Last of Us: un rumor ci parla dell’arrivo del remake

Ultimamente non sono certo stati pochi i rumor sul remake di The Last of Us, di casa Naughty Dog, ma sembra che adesso questo titolo potrebbe diventare finalmente realtà

Nonostante il remake di The Last of Us debba essere ancora annunciato in via ufficiale, le numerose “briciole di pane” lasciate sul sentiero hanno fatto sì che molti potessero individuare un potenziale lancio entro la fine del 2022. Probabilmente potrebbe arrivare per le vacanze, ma andiamo a capire un po’ meglio la situazione!

The Last of Us: Jeff Grubb torna a parlare del remake

E naturalmente chi poteva essere se non il ben noto insider Jeff Grubb, ne abbiamo già parlato ultimamente, a parlare del remake di The Last of Us? Grubb, durante una puntata di Kinda Funny Gamescast che vi lasciamo qui sotto, ha affermato che stando a quanto appreso da lui il titolo dovrebbe arrivare entro le vacanze del 2022. Se poi non volete aspettare così tanto, allora, vi ricordiamo che qui potete leggere la nostra recensione più approfondita della sua seconda parte.

Pare inoltre che il suo sviluppo sia quasi del tutto completato, ma non va dimenticato che ultimamente la Naughty Dog aveva pubblicato degli annunci di lavoro “sospetti” sulla sua pagina di LinkedIn per una figura addetta ai “test di controllo qualità e supporto allo sviluppo”. Il tutto per un progetto non ancora annunciato!

Grubb ha poi proseguito affermando come è molto possibile che la stessa Sony stia progettando un evento particolare, a giugno oppure a settembre, e quindi quale migliore occasione per presentare al mondo questo “rifacimento”? Se poi sarà un’operazione di recupero, aggiornamento e svecchiamento come nel caso di Spyro e Crash Bandicoot ben venga, ma noi ricordiamo fin troppo bene la mezza delusione con MediEvil.

