Silent Hill: un rumor accenna a tre progetti diversi

Sembra proprio che i rumor attorno alla tenebrosa saga di Silent Hill non vogliano proprio finire come testimonia l’ultimo di questi che ha parlato di tre progetti diversi in casa Konami

Sono oramai passati dieci anni esatti sia dall’ultimo capitolo canonico che dallo spin – off, oltre che dal remake, della storica serie di Silent Hill. Che gli incubi in casa Konami siano terminati oppure siamo all’inizio di qualcosa di nuovo? Un rumor sembra propendere per questa seconda ipotesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Silent Hill: cronache di un incubo, e di leak, senza fine

Oramai è da un paio di anni che le voci su una delle maggiori serie firmate da Konami continuano a girare per la rete ed oggi è il ben noto Jeff Grubb che vuole fare il punto della situazione su Twitter affermando come potrebbero esserci tre progetti in vista per la famosissima serie horror.

Dopo gli screenshot usciti fuori di recente, la prima ipotesi è sicuramente quella di un nuovo capitolo della serie anche se però potrebbe trattarsi di un titolo a parte ancora da rivelare visto il nome in codice Sakura. Il secondo progetto, invece, sarebbe un remake del mitico Silent Hill 2, come detto anche dall’insider NateTheHate, mentre l’ultimo sembra propendere di più per una nuova serie antologica sulla falsa riga di Until Dawn.

Ovviamente si tratta di supposizioni e non c’è ancora niente di ufficiale quindi ricordate di prendere il tutto con le dovute pinze. Anche perché, ulteriori leak, hanno affermato che si sta già lavorando a dei nuovi capitoli di saghe storiche quali Metal Gear Solid e Castlevania (anche se ne si sta parlando da un anno). Dunque speriamo bene!

Comunque sia, mentre aspettiamo di ritornare fra incubi e nebbia, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!