TGS 2022: annunciati Suikoden 1 e 2 Remastered con un trailer!

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, Konami ha ufficialmente annunciato Suikoden 1 e 2 Remastered con un trailer, scatenando un’ondata di nostalgia in tutti i fan che da sempre richiedono un reprise della serie

Il Tokyo Game Show 2022 sta donando un grande spettacolo a tutti gli astanti e anche a chi, da casa sua, segue con passione le dirette e gli annunci provenienti direttamente dalla terra del sol levante che, come ogni anno, ha tutti i riflettori puntati sopra. Tutte le grandi aziende che hanno sede sul suolo giapponese sono ovviamente presenti, fra Capcom e Square Enix, passando per l’appunto per Konami. Ed è stata proprio quest’ultima a scaldare il cuore dei videogiocatori meno giovani, quelli che appena gli parli di Suikoden iniziano a parlare ancora e ancora di quanto fossero grandi i primi due capitoli. E Konami lo sa, e infatti ha preparato la sorpresa.

Annunciate ufficialmente, infatti, le versione rimasterizzate di Suikoden 1 e 2, datati rispettivamente 1997 e 2000 e inizialmente usciti sulla prima console PlayStation. Le due HD Remastered hanno come sottotitoli Gate Run e Duncan Unification Wars e arriveranno, insieme, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2023. Ed era proprio questo il grande annuncio che Konami aveva già anticipato prima del TGS 2022, arrivati in grande stile e con un trailer davvero emozionante. Lo trovate qua sotto.

Suikoden 1 e 2 Remastered sono realtà: ecco il trailer di annuncio!

Konami è andata dunque a ritoccare gli sprite dei personaggi e gli sfondi, modificando e migliorando gli effetti di luce ed ombra e anche le animazioni delle nuvole. Tutto sarà in HD, tirato a lucido e più splendente che mai, ed è stato confermato anche che i modelli e i ritratti dei personaggi sono stati completamente ridisegnati. Migliorato anche il sound design, con l’aggiunta di molti suoni ambientali non presenti negli originali, come quello dei passi o dell’acqua che scorre. Nelle battaglie, gli effetti sonori sono ora tutti in HD. Ovviamente saranno anche presenti alcune nuove caratteristiche che migliorano la quality of life del titolo, con la possibilità di attivare l’auto-battle o di raddoppiare la velocità delle battaglie.

Avete visto il trailer di annuncio di Suikoden 1 e 2 Remastered presentato da Konami sul palco del TGS 2022?