Disney+: ultimi giorni per l’offerta Disney+ Day

Ma oggi, non solo vi parliamo del Disney+ Day, siamo qui anche per comunicarvi, tre bellissime, ed entusiasmanti nuove uscite che non potete assolutamente, in nessun modo perdervi.

Ovvero:

Andor (Star Wars): disponibile dal 21 settembre 2022;

The Kardashians: disponibile dal 22 settembre 2022;

Hocus Pocus 2: disponibile dal 30 settembre 2022.

Cominciamo così ad esporveli tutti, cronologicamente:

Andor (Star Wars)

Cassian Andor è la storia di un uomo, una spia ribelle degli anni formativi della ribellione e delle sue difficili missioni per la causa, intraprendendo un percorso destinato a trasformarlo in un eroe.

La serie è al momento formata da una sola stagione, che uscirà per l’appunto il 21 settembre 2022.

Cast e personaggi della serie: Andor

Per la serie Andor, è stato scelto come attore protagonista, il celeberrimo: Diego Luna, a seguire: Adria Arjona, il famosissimo Stellan Skarsgård, Genevieve O’ Reilly, Denise Gough, Fiona Shaw, Kyle Soller, Alan Tudyk, Forest Whitaker, il bravissimo Alex Lawther, Anton Lesser, Robert Emms, David Hayman e ad aggiungersi all’allegra combriccola abbiamo Clemens Schick.

The Kardashians

La famosissima famiglia Kardashians, vista e rivista in molteplici occasioni, ritorna ora sui grandi schermi televisivi con una nuova ed efferata serie TV. Una prima stagione da 10 episodi che non potete assolutamente perdervi.

Le donne Kardashians, Kris, Khloé, Kourtney, Kim, Kendall Jenner e Kylie, raccontano le loro storie d’amore e di vita sotto i riflettori, dento e fuori casa, le “pressioni” della gestione di aziende miliardarie alle gioie che danno loro, i loro bambini, alle entrate e alle uscite di scuola, alle ricreazioni. All’essere donne, capi e mamme di famiglia.

Nella serie troverete questo è molto altro, solo dalla famiglia Kardashians, che come si sol dire un nome una garanzia.

Hocus Pocus 2

Il sequel del film cult di Halloween del lontano 1993 ritorna dopo 29 anni, con un’altra spaventoso ed avventurosa avventura, che ci accompagnerà assieme alle sorelle Sanderson.

Diaboliche e ribelli streghe che tornano a creare scompiglio nella cittadina. Dopo tutti questi anni la Candela della fiamma nera è stata accesa riportando in vita le sorelle che nel primo film erano state battute, ritornano dal 17′ secolo intende a vendicarsi. E affrontarle toccherà a tre giovani liceali, prima che le sorelle Sanderson riportino caos e disordine a Salem con le loro malefatte, tutto ciò deve avvenire però prima che la vigilia di Ogni santi abbia fine.

Cast imperdibile: Hocus Pocus 2

Proprio come 29 anni fa, ritroviamo nel cast, la bellissima e famosissima, Sarah Jessica Parker, nei panni si Sarah Sanderson. A seguire, Bette Midler nelle vesti di Winifred Sanderson, e Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson.

Qui sotto, vi riportiamo il trailer ufficiale:

