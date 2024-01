Hisense: annunciati nuovi prodotti e la vision del brand al CES 2024

Hisense, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia nuovi prodotti e la vision del brand al CES 2024

Hisense, una delle aziende leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici a livello globale, ha presentato nuovi prodotti e la visione del brand durante il CES 2024. Nel corso del keynote tenuto da David Gold, Presidente di Hisense Americas, è stato sottolineato l’impegno dell’azienda nel superare i limiti della tecnologia display e nel ridefinire il ruolo degli schermi in vari contesti quotidiani.

Gold ha dichiarato l’intenzione di Hisense di andare oltre la tecnologia tradizionale, integrando soluzioni ed esperienze in diversi aspetti della vita quotidiana. Con i suoi prodotti distribuiti in oltre 160 paesi, il supporto di 66 società e uffici internazionali, 34 complessi industriali e 25 centri di ricerca e sviluppo, Hisense ha registrato una crescita notevole negli ultimi dieci anni. La sua presenza va oltre il contesto domestico, estendendosi agli uffici, alle scuole, agli ospedali, agli stadi, ai veicoli e alle soluzioni immersive di realtà aumentata/virtuale (AR/VR).

Dettagli sui nuovi prodotti Hisense presentati al CES 2024

Durante il keynote, Gold ha evidenziato l’impegno di Hisense nel non limitarsi a costruire semplicemente schermi, ma nel creare scenari che integrino la tecnologia display nella vita quotidiana delle persone. Offrendo esperienze che vanno oltre il semplice utilizzo dello schermo.

L’azienda ha presentato un concetto innovativo per migliorare l’intrattenimento domestico, illustrando l’innovazione dei display attraverso esempi specifici di prodotti e nuove tecnologie. Tra questi, la tecnologia rivoluzionaria dei Laser TV, i TV ULED all’avanguardia e l’integrazione della piattaforma smart ConnectLife di Hisense con il sistema operativo VIDAA TV.

La serie ULED di Hisense è stata progettata per rispondere alle esigenze dei consumatori in termini di qualità, prestazioni e valore. La tecnologia Mini LED è stata implementata su tutta la gamma di televisori premium, trasformando l’esperienza di intrattenimento domestico e offrendo versatilità nelle soluzioni per le famiglie. Altri prodotti presentati includono i nuovi TV Laser Sonic Screen 8K e la tecnologia laser TriChroma con la nuova tecnologia Dynamic Light Steering di Hisense.

Nuove esperienze per gli utenti

Gold ha evidenziato la volontà di Hisense di creare esperienze che superino i confini dei display tradizionali, citando esempi specifici di come la tecnologia display abbia migliorato la vita quotidiana delle persone. Questo include l’importante ruolo dei display B2B di Hisense negli ambienti professionali ed educativi. Facilitando la collaborazione in un contesto di lavoro a distanza e connettività globale. Negli ambiti sportivi e dell’intrattenimento, gli schermi LED, i videowall e i digital signage negli stadi avvicinano gli appassionati e gli spettatori all’azione in modo più coinvolgente. Infine, Hisense contribuisce al campo medico fornendo tecnologia di imaging avanzata per gli ecografi e portando immagini luminose nella casa delle persone attraverso gli schermi TV.

I prodotti Home Hisense presentati al CES 2024

Hisense ha annunciato al CES 2024 l’introduzione dei suoi nuovi prodotti, compresi i televisori ULED X, frigoriferi smart e lavastoviglie. Dimostrando come la sua gamma di elettrodomestici, combinata con la piattaforma smart ConnectLife e il sistema operativo VIDAA TV, stia rivoluzionando l’interazione dei consumatori con la propria casa. Sia per l’intrattenimento con i televisori ULED X che per l’uso di schermi intelligenti in cucina, la Smart Home di Hisense collega senza sforzi la tecnologia alle esigenze quotidiane dei consumatori.

Per quanto riguarda gli Smart TV, Hisense sta cercando di superare i limiti dei LED con l’introduzione di nuovi prodotti:

TV Mini-LED 98UX presenta oltre 10.000 zone di local dimming per un controllo preciso della luce e un contrasto coinvolgente, con una luminosità di picco di 5.000 nits, offrendo un’immagine di alta qualità.

presenta oltre 10.000 zone di local dimming per un controllo preciso della luce e un contrasto coinvolgente, con una luminosità di picco di 5.000 nits, offrendo un’immagine di alta qualità. Il 110UX , premiato con il CES Innovation Award, è un TV Mini-LED con picco di luminosità fino a 10.000 nits e oltre 40.000 zone di retroilluminazione su uno schermo da 110 pollici, riducendo al minimo il backlight bleed ed elevando il contrasto.

, premiato con il CES Innovation Award, è un TV Mini-LED con picco di luminosità fino a 10.000 nits e oltre 40.000 zone di retroilluminazione su uno schermo da 110 pollici, riducendo al minimo il backlight bleed ed elevando il contrasto. TV Mini-Led 75UX è il più sottile mai prodotto da Hisense, misurando meno di 14 millimetri di profondità, con 5.000 zone di local dimming per un contrasto impareggiabile.

è il più sottile mai prodotto da Hisense, misurando meno di 14 millimetri di profondità, con 5.000 zone di local dimming per un contrasto impareggiabile. CanvasTV unisce tecnologia, arte e personalizzazione, con un esclusivo supporto a parete zero-gap per un’apparenza senza soluzione di continuità nella casa.

unisce tecnologia, arte e personalizzazione, con un esclusivo supporto a parete zero-gap per un’apparenza senza soluzione di continuità nella casa. La Smart Home di Hisense poggia sull’interconnessione tra gli Smart TV Hisense e l’innovativo sistema operativo, assicurando un’esperienza fluida di contenuti.

Una vasta gamma di elettrodomestici

Nel settore degli elettrodomestici per la cucina intelligente, Hisense ha presentato un frigorifero smart a 4 porte con zona VersaTemp, progettato per semplificare le attività quotidiane offrendo non solo il monitoraggio delle scorte alimentari, ma anche ricette curate e connettività con altri dispositivi. La lavastoviglie Smart Built-In con Autodose e AutoDry è stata premiata con il CES Innovation Award 2024, grazie al suo sistema di dosaggio automatico di detersivo liquido che offre un’esperienza di pulizia comoda e senza problemi.

Hisense continua ad introdurre elettrodomestici compatibili con Matter, tra cui l’Auto Louver Smart Window AC esposto al CES 2024, insieme ad altri dispositivi di Smart Energy Management come la lavasciuga intelligente e i prodotti HVAC. Inoltre, Hisense ha presentato al CES 2024 le sue rivoluzionarie innovazioni nel campo dei TV laser, introducendo una nuova generazione di soluzioni per l’home entertainment di livello cinematografico. Da tempo leader nell’innovazione dei TV laser, Hisense ha continuato a spingersi oltre, presentando al CES 2024 diverse novità nel settore.

Tra le novità principali si annovera il primo TV Laser 8K Sonic Screen al mondo, caratterizzato dallo schermo sonoro più grande del mondo, con un’area sonora di 3,4㎡ e oltre 100.000 unità sonore. Il suono emana direttamente dallo schermo, offrendo un’esperienza coinvolgente comparabile a quella di un cinema professionale. Un’altra innovazione è rappresentata dal Rollable Laser TV di Hisense. Questo consente agli utenti di arrotolare e nascondere lo schermo Laser per respingere la luce ambientale quando non in uso, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità.

TV Laser 4K Ultra Slim

Al CES 2024, Hisense ha anche presentato il TV Laser 4K Ultra Slim, dotato di Compact Laser Engine e Ultra Slim Display Technology. Si tratta del TV Laser 4K più piccolo del settore, con uno schermo ultrasottile di soli 1,57 cm di profondità e un peso di 7,5 kg, garantendo un’installazione discreta senza compromettere la qualità dell’immagine.

Hisense ha portato avanti la sua ricerca nella qualità dell’immagine e negli schermi immersivi. Ridefinendo le potenzialità dei TV laser in termini di elevata gamma dinamica, luminosità, contrasto e profondità visiva. Il primo Ultra Black Screen Laser TV al mondo incorpora una tecnologia a micro-nano film antiriflesso. Migliorando l’efficienza dell’uso della luce del 50% per luminosità e contrasto senza precedenti. Il Dynamic Light Steering Laser TV di Hisense, basato sulla tecnologia Barco Bright, offre un’immagine superiore indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, che siano luminose, oscure o intermedie.

Oltre ai progressi nell’home entertainment, Hisense ha presentato la sua tecnologia display avanzata anche per l’industria automobilistica. L’Automobile Laser Display utilizza una tecnologia di proiezione laser avanzata per simulare un’esperienza completa all’interno del veicolo, ricevendo il CES 2024 Innovation Award Honoree. L’AR Heads-Up Display (HUD) di Hisense integra la tecnologia olografica e la proiezione TriChroma a triplo laser. L’AR HUD si estende anche alle attrezzature di proiezione per i fari, fornendo promemoria di sicurezza e ottimizzando il percorso ottico per migliorare le prestazioni dell’AR HUD.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità Hisense presentate al CES 2024? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).