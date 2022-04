Syberia: The World Before, disponibile l’edizione retail e la soundtrack!

Tramite comunicato stampa, Microids ha annunciato l’arrivo dell’edizione retail e della soundtrack originale in vinile di Syberia: The World Before

Il brand di Syberia era rimasto silente da quando, nel 2017, i fan avevano potuto metter mano sul terzo capitolo numerato del franchise, per poi ricadere nell’oscurità dei titoli “belli, ma che tutti si pescano poco”. Questo fino a quando non fu annunciato Syberia: The World Before, un capitolo uscito dopo la morte di Benoit Sokal, l’autore originale della serie, e che aveva tanto da dover dimostrare specialmente a tutti gli appassionati della saga di Kate Walker. Non vi anticipiamo nulla delle nostre impressioni, perché le trovate già nella nostra recensione (cliccate qui!). Quel che mancava ai fan era il feticcio, l’edizione retail. E finalmente ci siamo.

L’edizione fisica del nuovo capitolo di Syberia è ufficialmente disponibile per l’acquisto, come annunciato dalla stessa Microids, e porta con sé il seguente contenuto, oltre ad un codice per Steam del gioco:

La colonna sonora originale

Lo script introduttivo

Wallpaper, avatar e storyboard originali di Benoit Sokai

In più l’apprezzatissima colonna sonora e commento musicale composti dall’acclamato Inon Zur (Syberia III, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia), già disponibili in digitale, sono ormai arrivati anche in una prestigiosissima versione in vinile.

Syberia: The World Before arriva anche in retail, un nuovo inizio per Kate Walker?

Syberia: The World Before narra di Dana Roze, una giovane donna di 17 anni che si sta avviando verso una brillante carriera come pianista. Se non fosse che ci troviamo a Vaghen, nel 1937, e dunque alle porte della Seconda Guerra Mondiale, con la minaccia dell’ombra nazista (e fascista, in questo caso) che si fa sempre più presente ed invadente. Un salto in avanti di quasi 70 anni: Taiga, 2004. La giovane Kate Walker cerca di sopravvivere al meglio delle sue possibilità nella miniera di sale dove è stata imprigionata, quando un tragico evento la spinge in una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Syberia: The World Before è quindi ora disponibile anche in edizione retail, per buona pace dei collezionisti, che potranno mettere anche mano al vinile della soundtrack. Fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo capitolo del franchise qui sotto nei commenti noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!