Postal 4 No Regerts: annunciata la data di uscita

Postal 4: No Regerts sembra finalmente essere pronto per la sua uscita ufficiale fissata per il 20 aprile su PC

Postal 4: No Regerts è uno di quei titoli che si è fatto aspettare, e non poco, visto che l’attesa è durata la bellezza di 11 anni. Un lasso di tempo necessario ai fan ed agli sviluppatori stessi, ovvero il team di Runnig With Scissors, per riprendersi da un terzo capitolo decisamente non all’altezza dei precedenti. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Postal 4 No Regerts: il ritorno del “postino”!

Postal 4: No Regerts è dunque il nuovo capitolo della saga più folle, nonsense, violenta, sboccata e politicamente scorretta che l’industria videoludica abbia mai messo in mano ai videogiocatori. Del resto ne abbiamo già parlato qui con il secondo capitolo che, ancora oggi, rappresenta una vera e propria chicca.

Il titolo era già stato reso disponibile con un accesso anticipato a partire dall’ottobre del 2019, ma mancavano ancora parecchi contenuti. Ora questi sono stati completati grazie all’aggiornamento 1.0 che vede il ritorno dietro il microfono dei doppiatori dei primi tre lavori, Rick Hunter e Corey Cruise, e perciò si potrà addirittura selezionare quale voce si preferisce.

Oltre al comparto vocale è stato aggiunto anche un rampino, una maggiore quantità di quest e contenuti secondari, una miglioria dei filmati, altre missioni principali, nuove armi, un supporto per Steam Deck e tanto altro ancora. La Running With Scissors ha poi aggiunto che questo sequel dovrebbe rappresentare l’esperienza definitiva. L’uscita per PC è stata dunque fissata al 20 aprile, anche se al momento non ci sono notizie di ulteriori porting per console, perciò fra pochissimo!

