Super Mario Party Jamboree: rating dell’ESRB in largo anticipo

Nonostante Super Mario Party Jamboree non esca prima di ottobre, l’ESRB ci ha già dato un’idea di cosa aspettarci con il suo rating

Per quella che è la piega “antologica” che ha preso la serie da qualche tempo, a questo punto del ciclo vitale di Nintendo Switch è normale che quella di Super Mario Party Jamboree sia stata un po’ una sorpresa: a stupirci ancora di più è il fatto che, con quattro mesi di anticipo, sia già disponibile un rating da parte dell’ESRB. La controparte transoceanica del nostrano PEGI segnala dunque una sorta di pseudo-fase gold. Il nuovo capitolo, come da tradizione per la Grande N, sarà ancora una volta una E (equivalente del 3+, ndr). “Questa è una raccolta di minigiochi (party game) in cui i giocatori competono per guadagnarsi stelle, monete e posti in classifica”, così esordisce la sinossi.

Il rating anticipato di Super Mario Party Jamboree

Proseguendo, il rating allude a quanto mostrato più o meno di sfuggita nel trailer di Super Mario Party Jamboree qui sopra. “Nelle varie modalità di gioco (tabellone, giochi musicali, volo) capita di imbattersi in innocenti scene di violenza edulcorata: cannoni e torrette in stile cartoon che aprono il fuoco su personaggi giganti; evitare un robot con enormi guantoni da boxe; usare martelli giganti gli uni contro gli altri; collegare circuiti elettrici per folgorare un boss. I danni vengono mostrati con sfarfallii, urla comiche, e/o stelline.” Il gioco includerà oltre 110 minigiochi e sette tabelloni, cinque dei quali saranno tutti nuovi, oltre al Bowserathlon in cui 20 giocatori si daranno battaglia online. Il day one è fissato per il 17 ottobre, e servirà avere 6,5 GB liberi. In modo diametralmente opposto, il recente teaser ora ha un nome completo, Emio – L’uomo che sorride: Famicom Detective Club (29 agosto, PEGI 18+).

